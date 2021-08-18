Кишечная инфекция у взрослого

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1. Поддерживайте чистоту.

Мойте руки перед тем, как брать продукты и готовить пищу. Мойте руки после туалета. Вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи.

ПОЧЕМУ? Многие микроорганизмы передаются через рукопожатия, бытовые предметы, кухонные принадлежности. При контакте возможно перенести эти микроорганизмы на продукты и вызвать заболевания пищевого тракта.

2. Отделяйте сырое и приготовленное.

Отделяйте сырое мясо, птицу и морские продукты от других продуктов. Для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными приборами и принадлежностями, такими как нож и разделочные доски. Храните продукты в закрытой посуде для предотвращения контакта между сырыми и готовыми продуктами.

ПОЧЕМУ? В сырых продуктах – мясе, птице, рыбе и морепродуктах – иногда содержатся опасные микроорганизмы, которые могут быть перенесены во время приготовления и хранения пищи на другие продукты.

3. Хорошо прожаривайте и проваривайте продукты.

Тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, рыбу и яйца. Чтобы быть уверенным, что мясо достигло готовности, сделайте надрез – сок должен быть прозрачным, а не розовым.

ПОЧЕМУ? При тщательной тепловой обработке погибают практически все опасные микроорганизмы. Исследования показывают, что тепловая обработка продуктов при температуре выше 70 °С может сделать их значительно безопаснее для употребления.

4. Храните продукты при безопасной температуре.

Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа. Охлаждайте без задержек все приготовленные продукты и скоропортящиеся пищевые продукты (желательно ниже 5 °С). Держите приготовленные блюда горячими (до 60 °С) вплоть до сервировки. Не храните пищу долго, даже в холодильнике. Не размораживайте продукты при комнатной температуре.

ПОЧЕМУ? При комнатной температуре микроорганизмы размножаются очень быстро. При температуре ниже 5 °С или выше 60 °С процесс их размножения замедляется или прекращается. Хотя некоторые опасные микроорганизмы все же могут размножаться при температуре ниже 5 °С.

5. Выбирайте свежие, качественные продукты.

Не употребляйте продукты с истекшим сроком годности. Выбирайте продукты, подвергнутые термической обработке, например, пастеризованное или стерилизованное молоко. Мойте фрукты и овощи, особенно когда они подаются в сыром виде. Используйте гарантированно чистую питьевую воду или кипятите ее.

ПОЧЕМУ? Необработанные продукты, а также вода могут содержать опасные микроорганизмы и химические вещества. В подпорченных или покрытых плесенью продуктах образовываются опасные для здоровья токсины.