Не пролетайте мимо: в «Пятёрочке#Налету» есть кофе, фреш, бесплатный WiFi и коворкинг

ПЕРВАЯ #НАЛЕТУ ПОПАЛА В ТРЕНД

Первый концепт-магазин с полностью автоматизированной системой покупок #Налету был открыт в октябре 2020 года на бульваре Веласкеса в Новой Москве. Там все красиво и удобно, а кофемашина может нарисовать на пенке капучино то, что захотите. Тогда на церемонии открытия руководители торговой сети сказали, что развитие проекта напрямую зависит от того, станет ли успешным пилотный проект.

Стал. Даже более, чем успешным. Меньше чем через год торговая сеть открыла вторую цифровую «Пятёрочку», которая расположена в Москве по адресу Ходынский бульвар, д.2. Благодаря обратной связи гостей и результатов пилота, новая #Налету объединила передовые технологии, особенный ассортимент, сформированный по принципу «готовые решения и продукты на один день», «зелёный» дизайн и даже коворкинг.

СВЕЖЕСВАРЕННЫЙ КОФЕ И АПЕЛЬСИНОВЫЙ ФРЕШ

Новая #Налету расположилась на первом этаже огромного жилого комплекса недалеко от станции метро ЦСКА. Рядом – несколько кафе, продуктовых магазинов и гигантский торговый комплекс «Авиапарк» и его фуд-корт размером с футбольное поле. Место довольно с одной стороны бойкое, с другой - конкурентное. Поэтому ставку сделали на «фишки», которые будут выгодно отличать и стимулировать поток покупателей. Например, #Налету работает круглосуточно – удобно для жителей ЖК.

Главное отличие от первой #Налету – свободный вход. Процесс упростили – теперь не нужно сканировать QR-код. Сразу при входе в торговый зал размещена большая кофемашина, а также аппарат для приготовления свежевыжатого апельсинового сока. Кофемашина готовит 13 видов напитков, включая чай, молочный коктейль, айс латте… Цена за кофе радует глаз, самый дорогой - 79 рублей - стоит большой капучино или латте. Приятный бонус – на пенку можно нанести рисунок. Не удивительно, что свежесваренный кофе стал одним из самых популярных продуктов в первой «Пятёрочке #Налету»: около 30% гостей приобретают его регулярно.

Что касается апельсинового фреша, то в этом небольшом и чуть более месяца назад открытом магазине за сутки используется до 120 кг (!) апельсинов. Тогда как в других, более крупных и «опытных» «Пятёрочках» - порядка 30-40 кг.

Рядом с соковыжималкой установлен генератор льда, с помощью которого можно охладить напиток или взять с собой в термопакете для использования дома.

Рядом с магазином кстати установлена скамеечка с видом на парк, на которой приятно посидеть, неспеша потягивая свой сок или кофе.

КОВОРКИНГ В СТИЛЕ ЛОФТ

Ассортимент насчитывает порядка 1200 наименований товаров, он сформирован на основе анализа наиболее востребованных позиций в потребительской корзине покупателей первой «Пятёрочки #Налету». Особый акцент сделан на готовые решения и продукты на каждый день. Есть сэндвичи, салаты, готовые обеды и т.д. В отделе овощей и фруктов радуют красками спелые и сочные плоды.

В соответствии с растущим спросом на выпечку в магазине установлена собственная пекарня, которая производит около 30 наименований свежих хлебобулочных изделий ежедневно.

Но не нужно думать, что в магазине есть только то, что нужно съесть в ближайшие час-два. Здесь можно найти и полуфабрикаты, и бакалею, и бытовую химию. Пополнение позиций ведется из «Пятёрочки», которая находится неподалёку.

Кстати находясь в новой #Налету ловишь себя на мысли, что вроде бы это все та же привычная «Пятёрочка», но что-то в ней по-другому. Приглядевшись, отмечаешь, что на потолке и стенах размещаются панно с живой (!) растительностью. Она создает ощущение натуральности, чистоты и естественности. Ещё в торговом зале установлены объёмные цифровые панели, демонстрирующие видео с изображениями природы и красивые виды летней Москвы.

Еще одна «фишка» #Налету на Ходынке - зона коворкинга на втором этаже, где могут отдыхать и работать до 14 человек. Она оформлена в стиле лофт и оборудована бесплатным WiFi, розетками и зарядками, все желающие могут здесь поработать «на удаленке» – все условия для этого есть. Здесь же стоит микроволновая печь, в которой можно разогреть купленные готовые блюда и прямо там перекусить.

СЕРГЕЙ ГОНЧАРОВ: «ВСЯ МАГИЯ – В ПРОСТОТЕ И ЕСТЕСТВЕННОСТИ»

«Более полугода мы внимательно изучали работу первой «Пятёрочки #Налету», непрерывно совершенствуя операционную модель и клиентский путь, - отметил Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятёрочка». - Мы открыли новый экспериментальный магазин, чтобы вместе с нашими гостями создавать «Пятёрочку» будущего уже сегодня, абсолютно реальную и доступную каждому. Вся магия – в простоте и естественности. Это просто свежие продукты на каждый день, просто чистый и уютный торговый зал, создающий приятное и спокойное настроение, просто действительно быстрые и удобные покупки. И всё это – современно, технологично и с заботой о госте. Мы предлагаем испытать новый клиентский опыт, новый уровень эмоций в магазине «у дома». Мы сделали фокус на готовые решения по привлекательным ценам – ниже, чем вы ожидаете от магазина такого уровня. Не забыли и дополнительные wow-сервисы: стильную зону коворкинга, атмосферный музыкальный и видео-плейлист. Уверен, что новая «Пятёрочка #Налету» станет островком дзена посреди шумного мегаполиса, центром притяжения для жителей района, местом добрых соседских встреч и приятных разговоров за чашкой нашего вкусного кофе».

Магазин работает уже чуть больше месяца. Отзывы – самые положительные. Вот один из первых: «Отличный магазин. Быстро, удобно. Всегда свежевыжатый апельсиновый сок, кофе. Необычный формат, советую зайти попробовать. Только заранее скачайте приложение, тогда оплачивать можно прямо с телефона».

ЖДЕМ НОВЫХ #НАЛЕТУ

Работают в магазине всего 1-2 человека. Они выпекают свежий хлеб, раскладывают товар, помогают покупателям освоиться с новым форматом шопинга. В среднем покупка в магазине #Налету займёт около 3,5 минут, самая быстрая - 30 секунд. Для совершения покупок необходимо воспользоваться приложением «Пятёрочка #Налету», которое доступно в App Store и Google Play, и зарегистрироваться с помощью Х5 ID. В магазине используется собственная технология Х5 «Экспресс-скан» со сканированием и оплатой товаров непосредственно в приложении. При желании гость может также воспользоваться кассами самообслуживания.

По словам Сергея Гончарова, есть планы по открытию подобных магазинов в других районах Москвы, а также в других городах.