Развитие рыбной отрасли на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ– 2021

Сессия «Инвестиционные квоты: вектор развития рыбной отрасли» запланирована в рамках VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке.

Сессия «Инвестиционные квоты: вектор развития рыбной отрасли» запланирована в рамках VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке. Дискуссия станет частью трека «Дальний Восток – новые вызовы и возможности».

Объем инвестиций российских рыбодобывающих компаний за последние 5 лет увеличился почти в 5 раз. В Арктике и на Дальнем Востоке построены или находятся на завершающей стадии строительства 23 новых рыбоперерабатывающих завода. Вместе с тем пандемия COVID-19 обострила одну из старых проблем отрасли – состояние логистической инфраструктуры.

На сессии будут обсуждаться следующие вопросы: Стали ли инвестиционные квоты эффективным механизмом развития рыбной отрасли? Что в механизме инвестиционных квот стало самым серьезным вызовом для рыбодобывающих компаний и что в нем нужно менять? На чем должен быть сделан главный акцент при расширении механизма инвестиционных квот?

Среди спикеров сессии: председатель правления, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб Франк, председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Турусов, представители федеральной и региональной власти.

- Масштабное обновление рыбопромыслового флота, начатое в нашей стране, было бы невозможно без механизма инвестиционных квот на вылов. Свою роль сыграли и утилизационный грант, и лизинговая программа. Теперь конкурентоспособность российских судов для рыбного промысла будет зависеть от скорости преодоления судостроителями „детских болезней“, которые неизбежны при воссоздании компетенций – все же „рыбаков“ не строили на отечественных верфях десятилетиями. И, конечно, важно понимание в этом вопросе заказчиков, равно как и продолжение, и ритмичность государственной поддержки, – подчеркнул Алексей Рахманов.

Напомним, что главная тема ВЭФ-2021 – «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Деловая программа включает в себя 4 тематических блока: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток – новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в меняющемся мире» и «Молодежный ВЭФ».