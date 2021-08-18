ВКонтакте собрала лучшие места Нижнего Новгорода в новом мини-приложении

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

ВКонтакте появилось мини-приложение «Ближний Нижний»: оно объединило лучшие места для отдыха и прогулок по городу. Кроме того, пользователи смогут рассказать о своей любви к Нижнему Новгороду с помощью эмодзи-статуса, настроиться на его волну с тематическими плейлистами, а также узнать больше об истории города в викторине.

Узнать Нижний

Мини-приложение «Ближний Нижний» объединило самые известные места города: главные достопримечательности, музеи и театры, точки со зрелищными видами и произведения уличного искусства. Также пользователи могут выбрать, где перекусить или провести вечер после прогулки — в этом поможет список ресторанов. А чтобы быстрее добраться до нужного места, прямо из мини-приложения можно вызвать такси.

Почувствовать себя местным

«Ближний Нижний» поможет проверить себя и узнать больше об истории города: пройти квиз и ответить на вопросы о главных событиях и самых известных легендах. А ещё в мини-приложении можно выбрать один из эмодзи-статусов нижегородца: например, «Покоряю Чкаловскую лестницу», «Пересекаю Волгу», «Ем ту самую шаурму».

Также пользователи смогут послушать треки, вдохновлённые Нижним Новгородом, — в плейлистах «Закаты под музыку», «Салют на день города» и «Музыка 800-летия». Последний собрал песни исполнителей, которые выступят на гала-шоу в честь юбилея. Среди них — Баста, Feduk, Леван Горозия, группа Uma2rman.

Татьяна Маркина, региональный представитель ВКонтакте в Нижнем Новгороде:

«В этом году Нижний Новгород отмечает 800-летие. Мы не могли пропустить такое важное событие, и поэтому на платформе появилось много праздничных активностей: например, челленджи в Шагах ВКонтакте, чтобы исследовать город было ещё увлекательнее, или специальные плейлисты с музыкой для любого настроения. В целом, ВКонтакте уже стала важной частью жизни нижегородцев: мы регулярно поддерживаем локальные проекты и мероприятия».

Партнёрами мини-приложения стали проект «Нижний 800», Департамент культуры Нижнего Новгорода, туристско-информационный центр Visit Nizhny, Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Нижегородский художественный музей, проект GEO.PRO, а также фотограф Руслан Самарин.

Ранее к 800-летию Нижнего Новгорода ВКонтакте запустила вызовы в «Шагах»: с ними интереснее находить новые пешеходные маршруты и гулять по знаковым местам. Сейчас действует вызов «Вверх и вниз по Чкаловской лестнице». Кроме того, специально к празднику ВКонтакте появилась маска «Твоё ремесло в истории Нижнего». Пользователи, которые выложат историю с ней и хештегом #КтоТыВНижнем c 13 по 27 августа, смогут выиграть сертификат на покупку мерча в фирменном магазине проекта «Нижний 800».