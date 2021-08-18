Больная раком четвертой стадии Светлана Крючкова продолжает выходить на сцену: "Я лежала ночами и плакала"

Актриса Светлана Крючкова Фото: "КП" Архив

Актриса Светлана Крючкова не из тех людей, кто, узнав о тяжелой болезни, опускает руки. За шесть лет борьбы с онкологическим заболеванием знаменитость перенесла множество курсов лучевой и химиотерапии. Глядя на артистку, поражаешься ее силе духа. Ведь она продолжает выходить на сцену и радовать своего зрителя.

Актриса Светлана Крючкова вынуждена проходить лучевую и химиотерапию. Болезнь ей диагностировали случайно и сразу в четвертой стадии. Коварный рак периодически напоминает о себе. Звезда фильма "Большая перемена" спокойно говорит о своем недуге. "Пока я жива, а жить осталось не так уж много, будем смотреть правде в глаза, еще успею что-то сказать", - откровенничает артистка.

Она принимает множество гормональных препаратов. "Последние годы уже я гормонами набита", - отмечала знаменитость.

В это трудно поверить, но Крючкова черпает силы в творчестве. Она выступает с поэтическими вечерами - читает стихи Марины Цветаевой. "О моей работе над поэтическими программами, наверное, правильно было бы сказать не исследование, а попытка проникновения. Я стараюсь акцентировать внимание зрителя на том, что кажется мне особенно важным, для того, чтобы понять, а главное - почувствовать поэта", - сообщала актриса.

22 августа 2021 года она снова выйдет на сцену в рамках поэтического вечера в Зеленом театре ВДНХ. Актриса живет поэзией Цветаевой много лет. Крючкова так говорит о поэтессе: "Я лежала ночами, читала стихи и плакала. И отклик на любую мою боль находила в стихах… А когда мне надо сделать программу, я долго думаю, как ее выстроить. Мне важно погрузить зрителей в мир поэта... И вот я хожу и в голове программу составляю... А потом совершенно интуитивно в ночь перед выступлением сажусь за компьютер - и словно «продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь». Все собирается, будто мне кто-то диктует всю программу. Но для этого много лет надо этим жить".

Напомним, в 2015 году Светлане Крючковой диагностировали рак. Как рассказывала артистка, диагноз "рак четвертой стадии" ей поставили совершенно случайно благодаря ее коту. "Были боли сильные, я ходила к врачам. Они проверяли, но говорили, что ничего нет страшного. И тут кот стал залезать на мое больное место. Ласкаясь ко мне, он все время ложился на одно и то же место, был нервным. Я попросила врачей найти причину, и они нашли - опухоль четвертой стадии размером в 15 сантиметров. Причем нашли не сразу, сначала анализы показывали, что все в порядке. Только после варварской биопсии без наркоза был поставлен диагноз, четвертая стадия", - отмечала Светлана Николаевна.

Артистка также сообщала, что, когда у нее нашли опухоль, она первым делом переписала завещание, а потом выбрала платье для погребения. "После смерти часто появляются какие-то родственники, начинается дележка. У меня нет бриллиантов от поклонников, я все заработала сама и хотела, чтобы это досталось детям", - подчеркивала Крючкова.

Актриса понимала, что в ее ситуации можно надеяться только на чудо. "Лично от тебя ничего не зависит. Я даже написала письмо, в котором подробно рассказала, как должны вести себя близкие в случае моей смерти. Я запретила детям плакать, а еще вместе со своей массажисткой выбрала платье для последнего пути", - резюмировала звезда.