Путина позвали в Мордовию: «Жители скучают и ждут»

Путин похвалил Мордовию за успехи. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Чиновник пожаловался Владимиру Путину, что из-за огромного долга республики – 200% собственных годовых доходов – правительство запретило региону инвестировать в крупные проекты. Сначала надо с кредиторами рассчитаться, а потом только влезать в новые траты.

- При возможности предоставить дотацию мы бы долг в виде этой дотации отдали, довели его до 100% (от годовых доходов – Ред.) и могли участвовать во всех инвестиционных программах, - попросил Артем Здунов.

- Проблема досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную. Безусловно, помогать будем, - обнадежил президент.

Путин похвалил Мордовию за успехи: низкий уровень аварийного жилья, хорошая социальная инфраструктура. «Школ, которые работают в две смены, меньше, чем в целом по стране, врачей на 100 тысяч населения больше, чем в среднем по стране. Уровень безработицы ниже, чем в среднем по России», - заметил президент.

Под конец встречи Здунов позвал Путина в гости.

- У нас в этом году 20-летие канонизации праведного воина Ушакова. В любое удобное для вас время приглашаем в Мордовию, жители очень скучают и ждут, - предложил глава республики.

- Спасибо, - улыбнулся Путин.