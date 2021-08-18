Пользователи ОК и VK выберут лучшего исполнителя конкурса «Новая волна 2021»

В ОК и VK пройдет зрительское голосование за лучшего исполнителя Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна 2021». Фото: Пресс-служба OK

В Одноклассниках и ВКонтакте пройдет зрительское голосование за лучшего исполнителя Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна 2021». На видеоплатформах социальных сетей пользователи также увидят прямые эфиры всех концертов с 19 по 25 августа прямо со сцены уникального концертного зала New Wave Hall из Олимпийского парка в Сочи.

К старту конкурса ОК и VK запустили специальное мини-приложение «Новая волна 2021» – пользователи смогут отдать голос за понравившегося исполнителя и прочитать краткую информацию об участниках. На протяжении всего конкурса пользователь сможет голосовать раз в день за одного из участников. По итогам голосования победитель получит «Приз зрительских симпатий» от социальных сетей Одноклассники и ВКонтакте, который будет вручен во время церемонии закрытия «Новой Волны».

Кроме того, зрители смогут в прямом эфире болеть за любимых артистов и наблюдать за их зрелищными выступлениями в официальных группах ВКонтакте и Одноклассниках. Помимо трансляций концертов в Клипах ВКонтакте зрители могут следить за закулисными активностями фестиваля. Пользователи могут прослушать а капеллы конкурсантов, узнать интересные факты, а также личные истории о фестивале с приглашениями от звездных артистов, среди которых – Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Олег Газманов, Ирина Дубцова и другие.

В конкурсе принимают участие представители Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Казахстана и России. В этом году нашу страну на «Новой волне 2021» будут представлять трое участников – MAX BOX, Севиль и группа «GRINKEVICH».