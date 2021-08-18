«Пока погода позволяет»: активисты «Единой России» помогут в восстановлении жилья и лесов в Якутии после пожаров

Для этого в ближайшее время будут созданы волонтерские группы. Совместно с Федеральным медико-биологическим агентством на базе фельдшерско-акушерских пунктов они будут оказывать помощь пострадавшим, заниматься профилактикой заболеваний, которые возникают и усугубляются от сильных задымлений. Участвовать в этой работе уже готовы активисты единого волонтерского штаба из 19 регионов, сообщили участники заседания рабочей группы, прошедшего на площадке «Единой России».

ПРИВЛЕКУТ ЮРИСТОВ

Напомним, 29 июня в «Единой России» сообщили о создании единого волонтерского штаба. В него вошли активисты партии, «Молодой Гвардии Единой России», ОНФ, движения «Мы - вместе», «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики». Единый штаб сформирован на базе оказания уже услуг добровольческих организаций по оказанию помощи. Активисты доставляют в «красные зоны» больниц питьевую воду, продукты, средства гигиены и другие необходимые вещи. Кроме того, волонтеры возят врачей на вызовы к пациенту, получают с доставкой лекарств пенсионерам и маломобильным гражданам.

Затем полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Якутию поручил превентивно защищать все населенные пункты на пожароопасных территориях. В частности, дома должны находиться на расстоянии 100-150 метров от леса, а ограничения, связанные с предупреждением пожаров, должны быть сняты, отметил он. Жилье для погорельцев из села Бясь-Кюель Горного района Якутии отстроят к середине октября, подчеркнул Юрий Трутнев. Вице-премьер также сообщил, что по результатам совещания у Президента принято решение дополнительно выделить на противопожарные мероприятия 8 млрд рублей.

Волонтеры сформируют единую базу всех обращений и будут сопровождать каждого человека до окончательного решения вопроса, сообщил руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, который принял участие в заседании.

«Волонтеры проведут подомовой обход, чтобы наладить коммуникацию с людьми. В работе будут задействованы юристы», - рассказал он. Кроме того, добровольцы проведут противопожарные работы и займутся восстановлением инфраструктуры в пострадавших населенных пунктах.

«Волонтеры готовы применить опыт, который мы получили при оказании помощи после стихийных бедствий в Забайкалье, Иркутской области», – сообщил он.

УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО САЖЕНЦЕВ

Помимо восстановления пострадавшей инфраструктуры, акцент должен быть сделан на реабилитации людей, попавших в зоны лесных пожаров. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский.

«Необходимо создать программу углубленной диспансеризации и реабилитации для жителей наиболее пострадавших территорий. По аналогии с программами реабилитации после COVID», – сказал он. Для более эффективного восстановления лесов можно использовать опыт и возможности федеральных проектов, «приземляя» их на конкретные регионы. Например, таких, как лесовосстановительная акция «Сохраним лес», предложил Александр Якубовский.

На важность скорейшего начала лесовосстановления Якутии обратил внимание и член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев (также из фракции «Единая Россия»).

«В соседних регионах, в частности, в Красноярском крае, есть лесопитомники, которые могут и наверняка будут готовы предоставить саженцы. В Якутии достаточно быстротечная осень, надо начинать, пока позволяет погода», – сказал он и предложил решить вопрос с перевозчиками по организации доставки волонтеров в наиболее пострадавшие районы.

В свою очередь врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что в ближайшее время проведет встречу с министром природных ресурсов Александром Козловым.

«Мы с министерством работаем над восстановлением леса. Безусловно, нужно увеличить количество саженцев, делать поправки в нацпроекте «Экология». Депутаты от «Единой России» готовы законодательно обеспечить эту работу», – резюмировал политик.