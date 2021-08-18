Эксклюзивный сериал IVI «Везёт» с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой покажут на «Кинотавре» в Сочи

Сериалы» в рамках 32-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 г. В специальную программу, которая в этом году впервые пройдёт на кинофоруме, попали пилотные и первые серий сериальных проектов, ранее не выходивших в прокат.

Съёмки эксклюзивного сериала IVI «Везёт» завершились в июле 2021 года. Премьера 8-серийной трагикомедии с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой в главных ролях запланирована в онлайн-кинотеатре на осень 2021 года.

«Прошло время, когда сериалы считались «второсортной» кинопродукцией, теперь это – важный сегмент индустрии, который вызывает огромный интерес аудитории. Отрадно, что в дебютной программе фестиваля будет показана первая серия сериала IVI Originals «Везёт», в котором снялись звёзды нашего кино», - комментирует директор IVI Originals Вадим Соколовский.

В центре сюжета сериала «Везёт» – непростая история бывшего мотогонщика Ивана (Евгений Цыганов), который из-за проблем с алкоголем, теряет не только работу, но и семью. Герой вынужден стать таксистом, по иронии судьбы предлагая клиентам услугу «трезвый водитель». Несмотря на все жизненные перипетии, Ивана поддерживают юмор и самоирония. А сам он всегда готов прийти на помощь, даже совершенно незнакомым людям – умирающему и преданному женой старику-миллионеру, отравленному клофелином египетскому дирижёры, малолетней ночной бабочке… И каждый, кого встретит в пути Иван, так или иначе внесёт свой вклад в спасение пропащего человека.

Автором сценария и режиссёром проекта выступил Владимир Щегольков, снявший киноленты «С днем рождения, Лола!», «Виола Тараканова», «Московский дворик» и другие.

«Это история о человеке с абсолютно разрушенной жизнью, разрушенной мечтой, который пытается вести осмысленную жизнь. Помогая всем, он при этом не может помочь себе. Эта история рассказана одновременно трагикомично и остроумно. История про то, как мы живем: про драму и комедию, парадоксальность, которые сопровождают нашу жизнь», - рассказывает Владимир Щегольков.

«Сценарий сериала читается, как хорошая литература. Так, например, писали Довлатов или Зощенко. Юмор, достаточно тонкий, существует в основном в ремарках – в отношении автора к действительности. И насколько было возможно, мы постарались перенести этот юмор из разряда литературной ремарки в киноязык», - сказал актёр Евгений Цыганов, выделяя главное в работе над проектом.

В сериале также снялись Максим Лагашкин, Юлия Снигирь, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Валентина Ляпина, Михаил Полицеймако, Владимир Меньшов, Яна Сексте и другие.

IVI Originals, как подразделение IVI, занимается производством собственного контента. Ранее зрителям был представлен сериал «Нежность» Анны Меликян, главные роли в котором исполнили Виктория Исакова, Константин Хабенский и Евгений Цыганов. Ещё одним проектом стала современная интерпретация гоголевских «Мёртвых душ» от Григория Константинопольского, также собравшая звёздный каст. В линейке IVI Originals доступны и другие собственные фильмы и сериалы, продолжается производство новых проектов.

«Кинотавр» - главный национальный кинофестиваль России, полноценная независимая площадка для российского кинематографа, которая, неизменно оставаясь на территории искусства, ежегодно представляет срез самого актуального, яркого и талантливого кино, от авторского и экспериментального до жанрового и зрительского. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ.