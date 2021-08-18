Алена Яковлева рассказала, как пережила развод: «Закрутила роман с мужчиной младше на 27 лет»

Актриса Алена Яковлева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алена Яковлева стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». 60-летняя актриса дважды официально побывала замужем, кроме того, у нее было несколько громких романов. Дочь Юрия Яковлева признается, что очень тепло общается со всеми своими бывшими мужьями и мужчинами. Хотя поначалу ей нелегко было пережить развод со вторым супругом, продюсером Кириллом Мозгалевским. Муж звезды экрана увлекся другой женщиной еще в их браке. Несмотря на 12 лет семейной жизни, спасти отношения им не удалось. Окончательный разрыв произошел, когда Мозгалевский уехал во Францию и начал заниматься карьерой другой актрисы.

- Это был долгий путь: мы то общались, то нет, - рассказала Яковлева. - Потом у него начался роман, он «родил» ребенка, при этом не разведясь со мной официально. Мне было очень тяжело, обидно, я ушла в съемки, в работу… Но возвращать все не хотела. Это пройденный этап, надо двигаться дальше.

Алена отметила, что Агата Муцениеце до сих пор тяжело переживает развод и еще не «отпустила» своего мужа Павла Прилучного. Умудренная опытом актриса дала молодой коллеге совет, как пережить эту семейную драму.

- Я отпустила знаешь когда? Когда у меня начался роман с человеком, который моложе меня на 27 лет, - призналась Алена.

После этих слов Агата заметила, что в таком случае составить ей компанию могут только дети. «Моложе меня на этот возраст – да ему еще три! – рассмеялась Муцениеце.

– Очень хорошо! Жди! – пошутила Яковлева.

Алена Яковлева стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». Фото: кадр видео.

Актриса не стала распространяться о своем молодом возлюбленном. Однако известно, что Алена закрутила роман со своим поклонником. Он часто поджидал актрису возле театра, дарил ей цветы, и в итоге сердце Яковлевой дрогнуло. Бойфренд актрисы не имел никакого отношения к звездной тусовке и к миру шоу-бизнеса.

Первый брак артистки был скоротечным: Алена вышла замуж за Кирилла Козакова, сына актера Михаила Козакова. Пара прожила вместе всего два года и развелась, несмотря на рождение дочери. Алена ушла от Козакова, когда их дочке было четыре месяца - в феврале 1993 года. Козаков не стремился поддерживать отношения с маленькой Машей, из-за чего, по словам Яковлевой, у дочери развились детские комплексы. Он начал участвовать в воспитании девочки, лишь когда ей исполнилось 14 лет.

- Когда девочку бросает папа в детстве, ей нужно обязательно найти плохого мальчика, чтобы доказать, что она хорошая. Она выбирала все время каких-то гаденышей, которых я терпела бесконечно, - рассказала Алена.

Сейчас у Марии все в порядке с личной жизнью: летом прошлого года она вышла замуж за коллегу-актера Ивана Замотаева.