Лишь бы ты ходила голая рядом: Солист «Little Big» Илья Прусикин показал обнаженную Софью Таюрскую

Илья Прусикин и Софья Таюрская. Фото: Иван МАКЕЕВ

Больше года звёзды группы «Little Big» Илья Прусикин и Софья Таюрская скрывали свой служебный роман. Даже после того, как Ильич официально развёлся, артисты не спешили обнародовать свои отношения и объявили о них спустя несколько месяцев. Но теперь Илья и Софья больше не скрываются. Более того – не стесняются делиться своими чувствами с поклонниками, публикуя в соцсетях пикантные снимки.

В своем Инстаграме Ильич поделился фотографией Софьи Таюрской в одних стрингах. Девушка разгуливала голой по кухне, видимо, сервируя стол для завтрака. В тот момент, когда Софья потянулась к шкафчику, Илья ее и запечатлел. Хотя певица снята со спины, зрители отлично могут рассмотреть ее обнаженную грудь. Но больше всего внимания привлекают ягодицы звезды – накачанные и упругие. К снимку Илья прикрепил гифку «Завтрак чемпионов», похваставшись красотой своей подруги. Судя по всему, Ильич без ума от прелестей избранницы – и его легко понять!

Илья поделился снимком обнаженной Софьи. Фото: Инстаграм.

Илья и Софья долго не хотели, чтобы их тайные отношения стали явью. Ведь на момент зарождения их романа Ильич был официально женат на Ирине Смелой, у них подрастал сын Добрыня. Более того, как признался позднее Прусикин, их отношения с Соней начались с секса по дружбе. Илья заявил, что оба тогда переживали расставание и нашли утешение друг в друге.

- Так бывает, когда пьяные друзья внезапно переспят. И после этого они вдруг понимают: как классно, - вспоминал фронтмен «Little Big».

О разводе Ирина Смелая и Илья Прусикин публично сообщили в августе 2020 года. Бывшие супруги сняли видеоролик, в котором назвали причиной своего расставания напряженный график музыканта. Илья и Ирина пообещали сохранить хорошие отношения ради друг друга и общего сына Добрыни.

Напомним, группа «Little Big» должна была представить Россию на 65-м юбилейном «Евровидении» в Роттердаме в 2020 году, однако песенный конкурс бы отменен из-за пандемии коронавируса. Музыканты записали для конкурса песню «UNO» и сняли на нее клип. За первые сутки после опубликования клипа на официальном YouTube-канале конкурса «Евровидение» видео набрало более 4 миллионов просмотров.