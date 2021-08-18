«Угрожает энергетической и национальной безопасности»: американские сенаторы обвинили Джо Байдена в пособничестве разрушению нефтяной отрасли США

Американские сенаторы направили президенту США Джо Байдену открытое письмо. «С первого дня работы ваша администрация придерживалась политики, которая ограничивала нефтегазовый сектор США и угрожала его развитию, что в свою очередь привело к разрушительным последствиям для американских производителей и потребителей», - отмечается в послании. Российские эксперты считают, что в мировом сообществе заканчивается истерию вокруг притеснения нефтегазовых компаний.

«ЛИШИЛ 10 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ»

Приведем еще несколько цитат из письма сенаторов Джо Байдену:

«Мы удивлены вашим недавним обращением к Организации стран - экспортеров нефти и ее союзникам касательно увеличения добычи нефти в качестве ответной меры на рост цен на бензин… США располагает достаточно высоким внутренним предложением и необходимыми резервами для увеличения добычи, что также могло бы привести к снижению стоимости бензина.

По мнению сенаторов, подход администрации Байдена к разработке нефти и газа внутри страны противоречит энергетической стратегии «Америка прежде всего» и усиливает зависимость от иностранного сырья. Например, новый президент подписал соглашение о возвращении США в Парижское соглашение и отменил строительство трубопровода Keystone XL, таким образов лишив американцев 10 тыс. рабочих мест, приостановил выдачу лицензий на бурение на федеральных землях, а также предложил увеличить налоги для нефтегазовых компаний.

«Подобная политика угрожает нашей энергетической и национальной безопасности, делая нас зависимыми от иностранных государств в вопросах энергопотребления, - отмечают сенаторы. - Мы призываем вашу администрацию пересмотреть программу регулирования сектора и законодательные приоритеты в отношении разработки американских месторождений».

Напомним, ранее губернатор Техаса Грэг Эббот подписал указ, запрещающий пенсионным фондам штата вкладывать средства в компании, которые ограничивают инвестиции в нефтегазовую отрасль. Указ вступает в силу с 1 сентября. Документ предполагает, что будет составлен список компаний, которые бойкотируют нефтегазовую отрасль, ограничивают с ней свое взаимодействие, стремятся нанести ей ущерб и «наказать» за инвестиции в нее. Фигурантам списка будет направлено извещение с предупреждением о последствиях нерыночного поведения. На «исправление» им предоставят 60 дней. Компании, не отреагировавшие на предупреждение администрации штата, попадут в другой список, который будет направляться в пенсионные фонды Техаса, которые, получив этот список, обязаны будут продать принадлежащие им пакеты акций в таких компаниях в течение 360 дней.

Ранее Грэг Эббот подписал другой «антизеленый» закон, запрещающий дискриминационные ограничения электрогенерации и надбавки к тарифам на энергию, произведенную из отдельных видов энергоресурсов.

«НЕ УСПЕЛИ РАЗБИТЬ ЛОБ О «КЛИМАТИЧЕСКУЮ ПОВЕСТКУ»

О чем говорят перечисленные выше меры?

«Не успели российские либералы во главе с Кудриным и Чубайсом в очередной раз расшибить лоб России о «климатическую повестку», последствия европейского «углеродного налога» и обещанное опережение Европы в деле сокращения выбросов, как из-за океана прилетело ещё одно опровержение климатического мошенничества, причём в самой неудобной, непрямой форме», - отмечает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Экономист считает, что сенаторы выразили Байдену суровое порицание за демонстрацию зависимости от внешних сил и напомнили, что лучший способ удешевления бензина - рост добычи нефти в США с попутным созданием новых рабочих мест. Таким образом, обсуждение важнейшего вопроса повестки дня свидетельствует о полной надуманности климатической истерии: ни Байдену, ни его оппонентам даже в голову не приходит, например, добиться сокращения спроса на бензин с помощью поощрения электромобилей. Это просто не актуально, - даже в самой передовой (и по технике, и по извращениям вроде «декарбонизации») стране Запада.

«Жизнь требует решения реальных проблем, и сталкивающиеся с этим государственные деятели просто не имеют возможности тратить время и силы на мошенническую шелуху климатологов», - убежден Михаил Делягин.

ИГРА НА ХАЙПЕ

Эксперты считают, что глобальный рынок еще в конце прошлого века превратился в глобальное казино. Финансовые спекулянты стали ключевыми игроками, а информационные ресурсы по своему потенциалу превзошли товарные.

«Если говорить конкретно о нефтяном рынке, то торги так называемой «бумажной нефтью» сегодня занимают 98-99% рынка, а объемы физической нефти не превышают 2% в периоде. Пропорция мало чем отличается от других товарных групп, - говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков, - Ставки на выигрыш в казино определяются не трезвым расчетом, а алчностью игроков. Движение мировых инвестиционных потоков стало подчиняться прогнозам, стратегиям роста и презентациям. Проще говоря, обещаниям, слухам и хайпу».

На этих же принципах, считает эксперт, построен феномен «зеленой энергетики». Нет ни одной экономически обоснованной модели создания «зеленой энергетики», но уже идет создание новой инвестиционной модели. Развивается «зеленый» проект административно-командными методами. Примером тому вынужденная продажа компанией Shell своих углеводородных проектов по решению суда Гааги и введение нового глобального налога на ресурсные компании и страны.

«ESG-инвестирование показывает минимальную (отрицательную — с учетом инфляции) доходность, - отмечает аналитик. - Серьезным наблюдателям понятно, что без нового глобального налога «зеленый» проект экономически несостоятелен, что без углеводородов мировой энергобаланс не складывается, а рост мировой экономики невозможен. По прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), к 2040 г. углеводороды в мировом энергобалансе будут занимать 73% (сейчас — 80%)».

«ЗЕЛЕНЫЙ» ПРОЕКТ – НЕ ПРО ЭКОЛОГИЮ

Леонид Крутаков считает, что когда говорят о «декарбонизации», подразумеваются изменения принципов распределения мировой природной ренты в пользу регулятора финансовых потоков. Так создаются новые рыночные ниши и политические конфигураций, включая силовые. Что неудивительно, так как предыдущие реконфигурации мировой энергетики и мировой экономики всегда происходили в форме мировых войн.

«Сегодня (в условиях ядерного паритета) мировая война невозможна, поэтому миру предлагают глобальную «сказку» про бескарбоновое будущее, противовесом которой глобальная катастрофа. «Зеленый» проект не про экологию. Он про создание нового емкого рынка в довесок к прежнему. Он про необходимость наполнения фондового пузыря новыми (пусть виртуальными) активами. Он про новую кредитно-денежную модель мира. Он про сохранение за энергодефицитными экономиками Запада прав на распоряжение мировыми сбережениями и регулирование глобальных инвестиционных потоков», - резюмирует эксперт.