«Роскошная!»: Гузеева восхитилась фигурой Долиной в черно-белом бикини

Лариса Долина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лариса Долина вместе с дочкой и внучкой отдыхает в Сочи. 65-летняя певица наслаждается морем, солнцем и долгожданным отпуском. За последнее время артистка сильно похудела и может позволить себе то, на что обычно не решаются женщины ее возраста – публиковать в Инстаграме снимки в бикини. Певица уже порадовала поклонников кадрами в алом купальнике. А сегодня звезда шоу-бизнеса поделилась на своей страничке новым снимком – на этот раз она позирует, стоя на террасе в стильном бикини в мелкую черно-белую клетку.

- Меняем дислокацию, едем в другой санаторий, посмотрим, как там и какое море! Всем замечательного утра и такого же дня! – пожелала Долина в подписи к фото.

Подтянутый внешний вид певицы поразил ее подписчиков – в том числе и звездных коллег.

- Роскошная! – восхитилась в комментариях телеведущая Лариса Гузеева.

- Ты сделала мой день! – написала певица Анита Цой.

65-летняя певица отдыхает в Сочи. Фото: Инстаграм.

«Шикарная женщина», «Вы проделали огромную работу над собой, восхищаемся», «Какая вы миниатюрная», «Как же вы круто выглядите!», «Очень красивая, так держать!», - пишут фолловеры под постом Долиной.

Десятилетиями артистка сидела на своей знаменитой кефирной диете. Но было очевидно, что она не работает: певица то и дело набирала вес. В итоге Лариса решала прибегнуть к радикальным мерам и обратилась к профессиональному диетологу. Она пришла в клинику по коррекции обмена веществ и сдала анализы. После этого врач составил для нее список продуктов, которые ей можно есть, и которые нельзя.

Так, диетолог запретил ей есть фрукты и почти все овощи, даже морковь и брокколи. Эксперт так же категорически запретил ей употреблять яйца, икру, торты, вафли, хлеб, лук, молочные и кисломолочные продукты. В список разрешенной еды входят все виды мяса, кроме говядины и телятины, а также любая птица и рыба, помидоры, огурцы, красный перец и свекла. При этом певица теперь ест два раза в день, последний прием пищи — в 15 часов.

До этого артистка поделилась кадрами в алом бикини. Фото: кадр видео.

Лариса говорит, что только за последний год сбросила 21 килограмм. Теперь она может позволить себе любые наряды – даже самые короткие и очень облегающие. Долина отлично знает, что многие ее за это критикуют – мол, негоже в 65 лет так одеваться. Но отказываться от мини-юбок и декольте она не собирается.

- Пусть критикуют. Понимаете, какая штука? Нельзя, чтобы тебя все любили и все говорили только хорошие слова. Так не бывает: это неправильно. Поэтому на критику в свой адрес я абсолютно нормально реагирую, - сообщила певица в недавнем интервью.