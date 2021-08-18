Самые яркие видео грозы в Москве: Пыльный дьявол накрыл Коммунарку, а возле Кремля "летал" строительный мусор

В среду вечером Москву накрыло грозой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гроза со шквалистым ветром накрыла столицу 18 августа около 16.00, как и обещали спасатели. В небе засверкали молнии, ветки деревьев сильно гнулись, а потом обрушился сильный ливень. Дождь шел в Москве до 19.00, а позже сошел к минимуму.

- Прогнозировалось приближение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого очаговыми ливнями, грозами и шквалистым усилением ветра. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь, гроза, - рассказали в метеобюро "Фобос".

Возле Кремля в момент грозы "летал" строительный мусор. Откуда он там взялся? В настоящее время ведутся реставрационные работы Исторического музея, фасады огорожены строительными лесами. Мимо проходящим людям пришлось обходить подальше, чтобы избежать падения различных строительных конструкций на голову.

Москвичи сняли на видео, как а столице передвигалась мусорка с "автопилотом" - точнее, она двигалась от скорости ветра около 25 метров в секунду.

- Ставьте машины подальше от шатких конструкций и деревьев, - предупреждали накануне в Департаменте транспорта Москвы.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что накануне грозы был замечен пыльный дьявол, поднятый шквалистым воротом - он прошел над Южной Коммунаркой.

- Что это? Сильный хорошо сформированный относительно недолговечный вихрь, который варьируется в размерах полметра в ширину (в самом хоботе) и около 10-20 метров в высоту. Как правило, «пыльные дьяволы» не вредные, можно их не опасаться. Это не смерч и не торнадо, с чем его обычно путают, - рассказал kp.ru Евгений Тишковец, ведущий специалист центра «Фобос».

Городские службы были готовы встретить грозу - на улицы вышли дежурят около 300 бригад Мосводостока. Пока в городе глобальных подтоплений не наблюдается. Однако синоптики говорят, что по осадкам еще не предел.

- В городе может вылиться до 40% месячной нормы осадков. После дождей заметно снизится температура – до +22…+25 градусов, - рассказали в метеобюро "Фобос".

И москвичи уже начали подготовку к "заплыву" - один уже достал лодку с веслом и припарковался на одной из столичных стоянок.

Досталось от нынешней грозы и подмосковным Котельникам. На детскую площадку рядом со строящимся домом обрушились металлические конструкции. Поиграть даже после окончания ливня там не получится. Благо, что в момент обрушения там никого не было.

В Люберцах сильный ветер поднимал строительные будки, у людей буквально вырывались открытые окна. В Дзержинском ураган снес кровлю здания.

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