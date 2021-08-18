Глава СК России пообщался с родными пострадавших во время стрельбы в Казанской школе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Фото: Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел традиционный прием граждан - в режиме конференц-связи. Такое общение с жителями разных регионов, которые обращаются за помощью в ведомство, проходят регулярно. Причем помимо сотрудников центрального аппарата СК в них принимают участие и руководители подразделений в регионах, откуда поступают заявления.

Сегодня Бастрыкин пообщался с родственниками погибших и пострадавших во время стрельбы в казанской школе №175. (Напомним, 11 мая вооруженным дробовиком местный житель Ильназ Галявиев вошел в здание и открыл стрельбу. В результате 9 человек погибли (в том числе 7 детей), 39 были ранены).

Руководитель следственной группы рассказал участником онлайн-приема о последних результатах расследования.

- По итогам доклада глава СК России дал ряд конкретных поручений, - сообщили в Следственном комитете. - Большой пласт вопросов касался социальной поддержки семей погибших и пострадавших. Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Республике Татарстан повторно проработать механизм решения проблем потерпевших и оперативно предоставить конкретные предложения. Поручено подготовить ряд обращений в профильные службы, в том числе в Пенсионный фонд Татарстана.

Родители детей, которые были ранены, поблагодарили Бастрыкина за помощь.

К слову, при содействии СК двое детей до сих пор лечатся в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля - с этой больницей у ведомства заключено соглашение о взаимодействии.

Кроме того, глава Следственного комитета повторно пообщался с обманутыми дольщиками из подмосковного Пушкино. Их дома в ЖК «Пушкарь» застройщик обещал сдать в эксплуатацию еще в 2018 году. Но даже спустя три года люди так и не получили свои квартиры.

- Сегодня Председатель СК России заслушал доклад подчиненных о проведенной следователями работе по защите прав пострадавших граждан и потребовал от них в кратчайшие сроки предоставить подробный план работы по разрешению ситуации, - сообщили в Следственном комитете.