«Ваня превратился в папу»: Ургант рассказал трогательную историю знакомства с падчерицей, которую считает родной дочкой

Дочь Ивана Урганта Эрика учится в США. Фото: Инстаграм.

Старшей дочери Ивана Урганта Эрике Кикнадзе 18 августа исполнился 21 год. Обычно телеведущий поздравляет своих дочерей в Инстаграме предельно лаконично: ставит под фото цифру, обозначающую их возраст, и эмодзи в виде сердца. Но по случаю совершеннолетия Эрики Иван посвятил ей невероятно нежный пост: он рассказал трогательную историю их знакомства.

Супруга телеведущего Наталья Кикнадзе родила Эрику в предыдущем браке - биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия. С Иваном Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью.

- Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе... Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила, - рассказал Иван в Инстаграме, опубликовав фото Эрики.

Телеведущий опубликовал снимок дочки Эрики в день ее 21-летия. Фото: Инстаграм.

На снимке наследница шоумена сидит за столиком ресторана в платье с открытыми плечами. На носу – стильные очки, волосы девушки окрашены в красный цвет (отсюда и намек про любовь к красному).

Растроганные подписчики Урганта не поскупились на теплые слова и пожелания. Многие отметили, что Эрике очень повезло с отцом. «До чего же это мило», «Какая девочка красивая выросла», «В самое сердце», «Эти слова дорогого стоят для каждого ребенка», «Это настоящая любовь!», «Она у вас невероятная», - пишут фолловеры в комментариях.

Эрика с 2018 года учится в Нью-Йорке. Девушка поступила в Parsons School of Design - частную школу искусства и дизайна, расположенную в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит недешево - около 50 тысяч долларов в год. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, ее закончили многие известные модельеры с мировым именем.

Дочь Ивана Урганта – девушка творческая и экстравагантная. Фото: Инстаграм.

Из-за пандемии у Эрики нет возможности видеться с родителями так часто, как ей бы хотелось. Разлука Ивана и Натальи с дочкой длилась больше года, прежде чем у них появилась возможность вылететь в США. Ургант рассказывал, что они с женой очень скучали, все это время их общение сводилось к сеансам видеосвязи. В мае 2021 года семья наконец-то воссоединилась: Иван и Наталья прилетели за океан, чтобы увидеться с Эрикой. В Инстаграме Ургант тогда показал фото, запечатлевшее трогательную встречу: Наталья, стоя на улице, крепко обнимает Эрику.

- Всего лишь один год, три месяца и шесть дней, — подписал кадр ведущий шоу Первого канала.

Дочь Ивана Урганта – девушка творческая и экстравагантная. Она любит необычные образы и часто экспериментирует со своим гардеробом. Недавно Эрика решила окончательно преобразиться и покрасила волосы и брови в красный цвет. Кроме того, тело девушки украшают многочисленные татуировки. На днях она показала свою новую наколку: Эрика вытатуирована на спине большую бабочку.