«Какая ж вы бабушка – вы как девочка!»: Валерия поделилась новыми кадрами с 7-месячной внучкой

Валерия - уже бабушка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сложно поверить в то, что 53-летняя Валерия – уже бабушка: певица выглядит на десять лет моложе своего возраста. Тем не менее, у артистки в этом году появилась первая внучка. Валерия души не чает в малышке Селин, которую родила Лиана – жена ее сына Арсения. Недавно девочке исполнилось семь месяцев. Вместе с внучкой, сыном, невесткой и мужем Иосифом Пригожиным артистка отдыхает в Италии. Исполнительница с удовольствием нянчится с крохой. В Инстаграме Валерия поделилась новыми кадрами, на которых внучка позирует у нее на руках.

Певица опубликовала видео, в котором она танцует вместе с Селин. Поклонники звезды отметили, что одетая в футболку бейсболку Валерия меньше всего напоминает бабушку. «Какая ж вы бабушка – вы как девочка!», - пишут они в комментариях. По мнению фолловеров, Валерия выглядит как подросток. Многие считают, что внучка очень похожа на певицу.

В Инстаграме Валерия поделилась новыми кадрами, на которых внучка позирует у нее на руках. Фото: кадр видео.

Артистка очень настороженно относилась к перспективе стать бабушкой. Новость о том, что у Арсения и Лианы будет ребенок, стала неожиданностью для Валерии. Но в итоге все обернулось лучшим образом: малышка – просто прелесть. Кроме того, артистка считает, что ее сыну очень повезло с женой. Лиана выросла в обеспеченной семье, но, в отличие от многих представительниц «золотой молодежи», она трепетно заботится о муже и ребенке. В одном из интервью Валерия сетовала, что девушки из богатых семей в наше время даже яичницу не могут пожарить. Но Лиана совсем другая.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу в августе прошлого года. Помощь в организации свадьбы от своей звездной мамы Арсений сразу отверг. Он сказал, что все оплатит и организует самостоятельно. А отчима Иосифа Пригожина и маму он хотел видеть на празднике только в качестве гостей. В итоге сын Валерии взял все расходы на себя. Новость о том, что они ждут прибавления в семействе, молодые супруги скрывали до последнего, хотя Лиана выходила замуж уже беременной. Арсений рассказал в соцсетях о том, что станет отцом, только когда животик его спутницы жизни стал уже отчетливо виден.

опубликовала видео, в котором она танцует вместе с Селин. Фото: кадр видео.

У певицы трое детей, которых она родила от композитора и продюсера Александра Шульгина. К слову, ни дочь Анна, ни старший сын Артемий пока не торопятся делать ее бабушкой. Анна еще не замужем, а 27-летний Артемий женился два года назад. Его женой стала его одноклассница Наталья Коренная. Мать Натальи четыре года назад возглавила АО "Кузнецкие ферросплавы" - одно из градообразующих предприятий Новокузнецка. Артемий пока не торопится заводить детей: они с Наташей хотят немного пожить для себя и сделать карьеру. Старший сын певицы закончил Женевский университет Вебстер и бостонский Беркли с тремя дипломами - «бизнес-менеджмент», «IT-технологии» и «саунд-дизайнер». Сейчас он работает звукоинженером в швейцарской звукозаписывающей компании The Hana Road Music Group.