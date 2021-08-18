Торт и домашняя вечеринка: Бен Аффлек отметил 49-й день рождения с Дженнифер Лопес и ее детьми

Дженнифер Лопес поздравила Бена Аффлека с 49-летием. Фото: EAST NEWS

Бен Аффлек 15 августа отметил 49-летие. Свой день рождения актер провел с тремя детьми, которые появились в его браке с актрисой Дженнифер Гарнер. 15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина и 9-летний Самюэль первыми поздравили папу с праздником. Поклонники, на протяжении последнего месяца наблюдавшие развитие страстного романа актера с Дженнифер Лопес, тут же возмутились: а как же возлюбленная? Неужели она не поздравила бойренда? Но, как оказалось, Аффлек решил разделить празднование своего дня рождения на две части. Утро он провел с детьми, а вечер – с Джей Ло.

Певица устроила для любимого домашнюю вечеринку, приготовив для него торт. Бен съел его в компании Дженнифер и ее детей – 13-летних близнецов Макса и Эммы.

- Бен не из тех, кто любит шумные праздники. Так что день рождения в узком кругу – это идеально для него, - рассказал источник из окружения пары изданию People.com. – Это именно то, что он хотел.

Певица устроила для Аффлека домашнюю вечеринку, приготовив для него торт. Бен съел его в компании Дженнифер и ее детей – 13-летних близнецов Макса и Эммы. Фото: Инстаграм.

Кроме того, на день рождения Аффлека Лопес купила дорогие украшения в подарок его дочкам. Вместе с дочкой Эммой певица выбрала прелестные ожерелья в виде цветов для Вайолет и Серафины.

Свой день рождения Дженнифер тоже отметила вместе Беном на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе. Поп-дива и актер арендовали роскошную 85-метровую яхту "Valerie" стоимостью 130 миллионов долларов. Как выяснили западные СМИ, хозяином судна является самый богатый человек Украины – олигарх Ринат Ахметов. В свой день рождения певица официально подтвердила, что вновь сошлась с бывшим женихом, опубликовав в Инстаграме снимок своего поцелуя с Аффлеком.

Источник из окружения пары рассказал изданию People, что Дженнифер безумно влюблена в своего бывшего жениха и чувствует, что теперь они будут вместе до конца жизни. Пара воссоединилась через 17 лет после помолвки, их отношения развивались стремительно. Впрочем, вновь связывать себя узами брака ни Джен, ни Бен не торопятся. У обоих позади опыт горьких разводов и непростых отношений, так что они решили просто наслаждаться моментом.

15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина и 9-летний Самюэль первыми поздравили папу с праздником. Фото: EAST NEWS

Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». Уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась. В январе 2004 они подтвердили слухи о расставании. Таблоиды прозвали их пару «Беннифер».

К слову, в день рождения Аффлека Лопес отписалась в соцсетях от своего бывшего жениха, бейсболиста Алекса Родригеса и удалила со своих страниц все снимки с ним. Вновь активно общаться Бен и Джен начали в феврале этого года. Тогда еще Дженнифер встречалась с Родригесом, а Аффлек недавно расстался с возлюбленной – «девушкой Джеймса Бонда», актрисой Аной де Армас. По словам инсайдеров, инициатива возродить отношения принадлежала Бену. Роман Джей Ло и Родригеса уже трещал по швам, так что певица, не раздумывая, отправила спортсмена в отставку ради бывшего жениха.