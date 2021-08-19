Выставку работ Шойгу покажут в Казанском Кремле

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В Национальной художественной галерее "Хазине", что в Казанском Кремле впервые 21 августа откроется персональная выставка работ Президента Русского географического общества, министра обороны России Сергея Шойгу. В экспозиции "Творчество ради жизни" посетители смогут увидеть 100 его произведений — 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева.

Живописные картины и графические рисунки Сергея Шойгу демонстрируют удивительные виды Сибири: художественные сюжеты отражают великолепие сибирской природы и самобытность сельских видов восточной части России. Лаконичные и безмятежные пейзажи, пронизанные неподдельной искренностью и романтизмом.

- Работы написаны в различных техниках: карандаш, тушь, уголь, акварель, масло. Влюбленный в красоту родного края, Сергей Шойгу еще в юности делал наброски на бумаге, и до сих пор неизменно продолжает рисовать в редкие моменты отдыха и во время длительных перелетов. Некоторые пейзажи автор пишет по памяти, - отмечают устроители выставки.

По словам организаторов особое место в экспозиции занимают уникальные изделия из дерева: вазы, шкатулки и скульптуры. Заботясь о сохранности природы, для своих работ автор использует только поваленные стихией части деревьев, найденные им во время прогулок по тайге. Предметы из дерева обработанные руками автора часто дополняются художественными вставками и анималистическими скульптурами из бронзы, меди и латуни.

Открытие экспозиции пройдет в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова, а также первого вице-президента РГО, академика РАН Николая Касимова, показ работ будет сопровождаться литературными чтениями рассказов Сергей Шойгу в исполнении популярного актера театра и кино, телеведущего Вячеслава Разбегаева.

Часть экспонатов уже в следующем году будет продана на благотворительном аукционе, средства от которого будут пожертвованы на помощь тяжелобольным детям. Также в рамках мероприятия состоится памятное гашение маркированной почтовой карточки, выпущенной тиражом 10 тысяч экземпляров специально к выставке и иллюстрированной картиной Сергея Шойгу.

Выставка "Творчество ради жизни" будет работать до 12 сентября.

СПРАВКА "КП"

Выставка "Творчество ради жизни" в Казанском Кремле организована в развитие одноименной благотворительной инициативы, которая воплотилась в аукционе 14 мая 2021 года, где в пользу больных детей были проданы 10 лотов – художественных произведений Сергея Шойгу. Вырученные от аукциона 40 миллионов рублей направлены на лечение и реабилитацию маленьких пациентов с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. На сегодняшний день израсходовано уже более 10 миллионов рублей из этой суммы, помощь получили 23 ребенка.