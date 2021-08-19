В Одноклассниках пройдет Всероссийский экспертный марафон по ипотеке

Мероприятие пройдет в формате прямых эфиров

Сегодня, 19 августа, в социальной сети Одноклассники стартует Всероссийский экспертный Ипотечный марафон – совместный проект Минфина России, Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ при участии Центрального Банка и Центра Финансовой грамотности (ЦФГ) НИФИ Минфина России.

Более 20 экспертов – представителей органов государственной власти, топ-менеджмента ведущих российских финансовых компаний, специалистов рынка недвижимости, практикующих юристов, психологов, общественных деятелей – в режиме нон-стоп расскажут об инструментах государственной поддержки и актуальных трендах на рынке ипотеки, разберут реальные жизненные ситуации, поделятся собственным опытом.

Мероприятие пройдет в формате прямых эфиров — в Одноклассниках трансляция начнется в 10:00 по московскому времени в официальной группе проекта. Все эфиры также будут доступны для просмотра в записи. Ведущая марафона — Надежда Грошева, эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России, радиоведущая и блогер.

Участие в марафоне поможет пользователям проверить актуальность своих знаний перед покупкой квартиры в кредит, научиться планировать семейный бюджет и жить с ипотекой комфортно, а также понять, на какие льготы от государства можно рассчитывать.

Программа состоит из трех тематических блоков и дает максимально полную информацию для тех , кто только планирует взять ипотечный кредит, уже оформил ипотеку или хочет найти пути решения проблем, связанных с покупкой своего жилья. Расписание программы доступно в группе марафона.

Полную информацию о марафоне можно узнать на сайте проекта, в официальной группе в ОК или по хештегу #ипотечныймарафон.

Социальная сеть Одноклассники регулярно проводит социальные и образовательные проекты. Так, в марте 2021 года в ОК совместно с порталом Госуслуг прошел образовательный проект для родителей, которые растят детей в одиночку. Проект позволил узнать о разных видах господдержки, разобраться в своих правах и льготах, защитить интересы на работе, при разводе и оформлении алиментов.