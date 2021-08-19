Ученые объяснили, почему после вакцины некоторые чувствуют себя ужасно, а другим «хоть бы хны»

Большинство переносят прививки легко. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это нормально - чувствовать себя не совсем в порядке через день-два после прививки от COVID-19. Более того, в большинстве случаев, это хороший знак.

Эксперты говорят, что легкие побочные эффекты - такие как усталость, небольшое повышение температуры, боли в мышцах и руках - являются нормальными звоночками того, что ваш организм вырабатывает антитела.

Но в таком случае как быть, если после вакцинации люди не чувствуют никаких симптомов? Означает ли это, что вакцина не работает?

НОВОСТЬ ХОРОШАЯ: ВАКЦИНЫ РАБОТАЮТ!

На самом деле, вовсе нет. Организм у таких пациентов по-прежнему борется с инфекцией и вызывает устойчивый ответ антител.

Это подтвердило исследование, опубликованное в научно-медицинском журнале JAMA Internal Medicine. Медики измерили уровни антител почти у 1000 своих коллег, медицинских работников, через две недели после «приема» второй дозы вакцины от COVID, после чего проследили проявление побочных эффектов. В итоге обнаружилось, что почти у 100% реципиентов «наблюдался сильный антительный ответ на состав вакцины независимо от реакций. И независимо от того, какая именно была вакцина и какой производитель.

Проще говоря, все признанные официально вакцины против COVID-19 высокоэффективны для людей независимо от их возраста, пола или наличия побочных эффектов.

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Но тогда почему побочные эффекты после вакцинации проявляются у людей по-разному? Почему один укол заставляют некоторых из нас чувствовать себя хуже, чем другие?

В двух словах – это зависит от иммунной системы конкретного человека. Чем сильнее иммунитет, тем… сильнее будет «побочка». Да-да, именно так.

Журнал The Lancet опубликовал данные обследования 627 383 человек, которые получили одну или две дозы разных противоковидных вакцин. При этом во время эксперимента ученые разделили респондентов на несколько категорий, включая наличие у тех индекса массы тела (ИМТ), хронических заболеваний, возраст и записи перенесенного ранее ковида в анамнезе.

В итоге оказалось, что чаще всего о побочных эффектах сообщали:

- молодые люди,

- женщины,

- те, кто ранее перенес COVID-19.

Николас Вуд, доктор факультета медицины и здравоохранения Сиднейского университета в Австралии говорит, что одна из причин, по которой молодые люди могут сообщать о большем количестве симптомов, заключается в том, что у них… более крепкая иммунная система. Как ни странно.

«Сильный иммунитет лучше распознает вакцину как чужеродный антиген и мощнее стимулирует ответ. Это объясняет, почему у молодых более острая реакция на вакцину».

То же касается и женщин – в целом женская иммунная система крепче, поэтому в случае вакцинации она сразу «бросается защищать свои владения».

А вот пожилые за свою долгую жизнь получают большее количество и более высокую дозу вакцин от гриппа (побочные эффекты от вакцинации которой схожи c симптомами антиковидных). Поэтому, по мнению профессора из Университета Ла Троб в Австралии Стефани Гра, люди в возрасте могут просто иметь более высокую «терпимость».Мол, ну подумаешь, еще одна прививка! Одной больше, одной меньше…

Но вот что действительно оказалось неожиданным для ученых, это то, что индекс массы тела (ИМТ) и наличие сопутствующих заболеваний у людей не имели большого значения на проявление поствакцинной симптоматики.

Иммунолог из Университета Квинсленда в Австралии Лариса Лабзина говорит, что не стоит забывать также про такое понятие, как генетика. Иногда мы не можем повлиять на нее, но она имеет огромное значение на общее состояние здоровья. «Будете вы лучше или хуже вырабатывать врожденные цитокины – во многом зависит от вашей генетики».

ПОЧЕМУ ПРИВИВКА ВООБЩЕ ВЫЗЫВАЕТ «ПОБОЧКУ»? БЕЗ ЭТОГО НИКАК?

Побочные эффекты - это иммунный ответ вашего организма, обычно он развивается спустя некоторое время после укола, от нескольких часов до нескольких дней спустя и может приводить к гриппоподобным симптомам,таким как высокая температура, чувство ломоты в костях и мышцах, или покраснение и отек в месте инъекции на руке.

Эти процессы не должны пугать - ведь они являются признаком того, что ваша иммунная система работает.

«Клетки воспаления, выработавшиеся в результате введения вакцины, действуют на ваши кровеносные сосуды, делая их шире. Чтобы больше крови могло поступать в область укола, и она могла доставить туда больше иммунных клеток, - говорит доктор Лабзина. – Вот почему у вас опухает рука и она становится болезненной».

Если воспалительный процесс достаточно силен, иммунная система может вызвать серьезную реакцию, такую как лихорадка. Вы же помните из школьной программы – высокая температура затрудняет размножение бактерий и вирусов?

Симптомы от вакцинации обычно проходят в течение дня или двух, так как реакция организма на вакцинацию является «самоограничивающейся». Вирус или его фрагмент, введенный при вакцинации (в разных типах вакцин) лишен способности размножаться, поэтому реакция быстро затухает. Тогда как при настоящем заболевании ковидом коронавирус, проникнув в организм, начинает бешено размножаться и проникает все глубже.

И в этом большая разница между вакциной и естественной инфекцией.