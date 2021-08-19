«Лариса, жги!»: 65-летняя Долина в танце покрутила голым животиком

Лариса Долина загорает в Сочи. Фото: Инстаграм.

Лариса Долина прилетела в Сочи на «Новую волну» и перед началом конкурса устроила себе несколько дней отпуска. 65-летняя певица отдыхает на черноморском курорте вместе с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой. Кто-то из них и запечатлел артистку с утра пораньше. В ролике, опубликованном в Инстаграме звезды, Лариса в отличном настроении пританцовывает на кухне. На танцевальные па ее вдохновил хит американской исполнительницы Анастейши.

Певица нарядилась в весьма смелый для ее возраста костюм – укороченный яро-желтый топ, зеленые шорты и шлепанцы в тон. Ритмично двигая бедрами, Долина в видео подпевает в такт музыке, демонстрируя стройные ноги и голый живот.

Ритмично двигая бедрами, Долина в видео подпевает в такт музыке. Фото: кадр видео.

- Утро с Anastasia прямо зашло! Чудесного всем дня, мои уважаемые подписчики, поклонники, коллеги и друзья! Сегодня у меня уже первая репетиция к «Волне»! Но сначала море! – написала артистка на своей страничке.

Подписчики Долиной восхитились ее ярким нарядом: «Солнечная, так и веет позитивом!», «Разошлась!», «Яркая и заводная», «Сколько энергии, грации, экспрессии! Тоже захотелось потанцевать. Это заразно», «Лариса, жги!» - пишут они в комментариях.

На танцевальные па ее вдохновил хит американской исполнительницы Анастейши. Фото: кадр видео.

Во время отпуска артистка то и дело делится снимками и видео в бикини. Певица порадовала поклонников кадрами, на которых она запечатлена в алом купальнике. Позже Долина продемонстрировала еще один купальный костюм – в мелкую черно-белую клетку. Поклонники отмечают, как сильно постройнела звезда. Правда, многие считают что в 65 лет артистке все же не стоит публиковать в соцсетях свои пляжные фото. Однако Лариса ясно дала понять, что ее не заботят мнения хейтеров. Певица и раньше категорично сообщала, что будет одеваться и вести себя так, как считает нужным. Долина отлично знает, что многие ее за это критикуют – мол, негоже так легкомысленно относиться к своему гардеробу. Но отказываться от мини-юбок и декольте она не собирается.

- Пусть критикуют. Понимаете, какая штука? Нельзя, чтобы тебя все любили и все говорили только хорошие слова. Так не бывает: это неправильно. Поэтому на критику в свой адрес я абсолютно нормально реагирую, - сообщила певица в недавнем интервью.

Певица отдыхает в отличном настроении. Фото: кадр видео.

За последний год певица сбросила 21 килограмм. Теперь она может позволить себе любые наряды – даже самые короткие и очень облегающие. Артистка решала прибегнуть к помощи профессионалов и обратилась в клинику по коррекции обмена веществ. Врач-диетолог составил для нее список продуктов, которые ей можно есть, и которые нельзя.

Певице пришлось отказаться от фруктов и почти всех овощей, сладкого, мучного, молочных и кисломолочных продуктов. При этом Долина теперь ест два раза в день, последний прием пищи — в 15 часов.