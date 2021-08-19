«Заберите наших детей, «Талибан»* идет!»: Как проходит эвакуация из Афганистана

Tе афганцы, кто боится власти талибов, пытаются покинуть страну. Таких, по разным оценкам, насчитывается более 50 тысяч человек. Фото: REUTERS

25 лет назад, в 1996 году, отряды «Талибана»* (запрещенная в России террористическая организация) без боев захватили Кабул. С тех пор началась пятилетняя Гражданская война, в которой силы «Северного альянса» противостояли талибам. В течение этой пятилетки «Талибан» насаждал свои правила жизни. Будучи исламистами, талибы установили законы шариата в довольно жесткой форме. Максимум ограничений обрушились на женщин. Всем, кто был старше 10 лет запрещалось учиться и работать. Основной задачей женщины становилось деторождение и содержание дома. Выйти на улицу женщина могла только в сопровождении мужчины - мужа или родственника. При этом ее тело должно было быть полностью укрыто.

За любое нарушение этих правил местных жителей нещадно публично карали - избивали плетками, забивали камнями, отрезали конечности.

Но вернувшись к власти, талибы объявили, что вынесли уроки прошлого, поэтому в этот раз позволят женщинам и учиться, и работать, и даже участвовать в жизни общества. Кроме того, они пообещали, что не будут врываться в дома. Но так ли это будет на практике?

Чтобы навести порядок и воспрепятствовать бегству людей, талибы взяли в кольцо аэропорт Фото: REUTERS

Сложно сказать, чем являются случаи, когда талибы забивают ногами и палками людей или хлещут кнутами женщин, - инициативой на местах или общей директивой. Тем не менее, те афганцы, кто боится власти талибов, пытаются покинуть страны. Таких, по разным оценках, насчитывается более 50 тысяч человек. Известно, что 22 тысячи имеют на руках специальные миграционные визы США, 4 тысячи являются британскими подданными. О готовности принять 10 тысяч беженцев заявила Германия. И еще порядка 20 тысяч человек планируют перебраться в Канаду.

И несмотря на все это, немногочисленные эвакуационные рейсы покидают Афганистан практически пустыми, как пишет Daily Mail. Чтобы навести порядок и воспрепятствовать бегству людей, талибы взяли в кольцо аэропорт. Оказаться на территории аэровокзала могут только те, у кого есть иностранный паспорт. Следовательно, те, кто сотрудничал с посольствами или западными организациями и компаниями, просто не имеют возможности покинуть Афганистан.

Чинят проблемы и американские военные, которые регулярно обстреливают тех, кто незаконно пытается проникнуть на взлетно-посадочную полосу и выделяют очень мало времени на загрузку беженцев на борт иностранных самолетов. Например, из-за того, что американцы разрешили голландскому эвакуационному лайнеру находиться на взлетной полосе всего 30 минут, самолет в итоге вылетел пустым, поскольку людей (даже с голландскими паспортами) американские военные просто отказывались пропустить на посадку.

Чинят проблемы и американские военные Фото: REUTERS

В свою очередь грузовые самолеты США вылетают из Кабула фактически пустыми: на их борту насчитывается около 100 человек, несмотря на то, что лайнер рассчитан на 600 пассажиров и более. При этом власти США обещают вывезти из Афганистана около 20 тысяч человек - по 9 тысяч в день. А ведь когда-то западные страны обещали вывести 100 тысяч беженцев.

Из страха неизвестности люди идут на все, чтобы покинуть Афганистан. В сети появилось видео, на котором женщины, протягивая руки к американским военным, умоляли пропустить их на территорию летного поля.

- Пожалуйста! Талибы идут за нами, - раздавались вопли. — «Талибан» идет!

Отчаявшиеся люди готовы отдать своих детей, лишь бы те улетели из Афганистана. Американские военные без особого энтузиазма помогают детям, а иногда и женщинам, перебраться через забор и колючую проволоку, защищающую аэропорт.

Толпы афганцев, мечтающих улететь, регулярно обстреливают американские военные. Стрельба, к счастью, идет не на поражение, а над головами. Но вместо запугивания, это приводит толпу в действие. В результате постоянной давки десятки людей получают травмы и ранения.

Cамолеты вылетают из Кабула фактически пустыми Фото: REUTERS

- Когда мы ехали в аэропорт в четыре часа утра в понедельник, все взлетно-посадочное поле было переполнено сотнями афганских семей, - рассказывает британка Китти Шевалье, работавшая в гуманитарной организации Afghanaid, занимавшаяся защитой прав женщин в стране и обеспечением чистой воды. - Люди надеялись как-нибудь выбраться из этого ада. Я прекрасно понимаю, как мне повезло, что мне помогли покинуть Афганистан.

Сообщается, что с 14 августа Афганистан смогли покинуть более 6 тысяч человек.

* - запрещенная в России террористическая организация

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