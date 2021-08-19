Начальник Генштаба: Армейские международные игры будут проводиться и в Арктике

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото Михаил Метцель / ТАСС

- Места конкурсов Армейских международных игр (АрМИ) следующего года планируем обсудить с представителями заинтересованных оборонных ведомств в ходе предстоящих состязаний (в этом году конкурсы "АрМИ-2021" принимают на своих территориях 11 государств) при этом рассмотрим проведение отдельных конкурсов в Арктическом регионе, - сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе в четверг.

Глава Генштаба отметил, что "год от года отмечается динамичный, поступательный рост интереса к Армейским играм как в России, так и за рубежом", а "границ при проведении международных армейских игр не существует, возможность участия в них имеют все армии мира, наши коллеги, регулярно участвующие в Играх, высоко ценят их практическую пользу".

По мнению Герасимова "соорганизаторами международных игр "АрМИ-2022" смогут выступить уже 17 стран.

- В этом году география стран-соорганизаторов в сравнении с АрМИ-2020 выросла более чем вдвое. Впервые состязания состоятся на территории Алжира, Вьетнама, Катара и Сербии. Седьмые Армейские игры по количеству участников станут самыми массовыми. Общая численность команд превышает 7000 человек, задействованы более 1100 единиц вооружения и военной техники. Впервые в играх примут участие военнослужащие национальных вооруженных сил из шести стран - Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и Королевства Эсватини, - перечислил Герасимов.

Герасимов подсчитал, что за 7 лет в АрМИ участвовали более 30-ти тысяч военнослужащих из 54-х государств. История этих ежегодных соревнований будет отражена в музее Армейских международных игр, который открывается в парке "Патриот".

Одновременно с АрМИ в парке "Патриот" пройдет Международный военно-технический форум "Армия-2021", в котором примут участие 115 иностранных государств, а также 35 делегаций, в том числе 17 – высокого уровня. По словам организаторов поступили заявки от более чем 40 стран на проведение сотен презентаций российской продукции военного, двойного и гражданского назначения, много заявок поступило на демонстрацию военно-морской техники, которой на "Армии" в этом году посвящен отдельный кластер.

По информации Минобороны России российские военные планируют провести для иностранцев презентацию танка Т-90МС, танка Т-14 "Армата", боевых машин на базе боевой платформы "Бумеранг", разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата "Орион-Э", зенитно- ракетной системы "Антей-4000" и истребителя пятого поколения Су-57. Россия также представит на форуме линейку военной техники, которая использует технологии искусственного интеллекта.

Только "Ростех" покажет на форуме 50 новинок. Среди них экспортная модификация новейшего российского истребителя Су-57Э, вариант автоматизированного комплекса разведки "Пенициллин" (улавливает точные координаты противника по тепловым и звуковым волнам), боевой беспилотник вертолетного типа БАС-200 ("Почта России" планирует доставлять ими грузы в труднодоступные районы) с взлетной массой до 200 килограммов, противотанковые ракеты, которые могут с дистанции 10 километров пробить 110 сантиметров брони, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 с укороченным стволом и новый автомат Калашникова для спецназа России - АК-12 СП.

Свои национальные экспозиции представит также Беларусь, Индия, Казахстан и Пакистан. Более 342 единиц вооружений займут площадь 2400 квадратных метров, еще 275 посетители увидят в динамике.

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