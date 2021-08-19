Экс-посол США в Москве Джек Мэтлок: «О путче мы узнали заранее»

Экс-посол США в Москве Джек Мэтлок. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Джек Мэтлок - ветеран и признанный авторитет американской дипломатии. Он руководил посольством США в Советском Союзе в самый бурный период горбачевской перестройки - в 1987-1991 годах. Свою миссию в Москве Мэтлок завершил за пару недель до провалившегося выступления ГКЧП.

Недавно он дал интервью известной американской журналистке, бывшей главе московского корпункта телеканала CNN Джилл Догерти, в котором впервые поведал неизвестные подробности о путче. Вот что рассказал экс-посол:

- Я уже покинул Москву, когда произошла попытка государственного переворота. Но я выступил по телевидению и сказал, что она не удастся, потому что я знал всех участников... Словом, вот такое дело: меня заранее предупредили о том, что против Горбачева готовится заговор. Была просьба передать это Ельцину, который был тогда с визитом в Вашингтоне. А потом меня попросили предупредить Горбачева. Я постарался все выполнить, не называя имена вовлеченных в это людей. Горбачев не принял сообщение всерьез. Но оказалось,что люди, о которых мы узнали за месяц до переворота, на самом деле были заговорщиками. Моим источником был мэр Москвы (тогда этот пост занимал Гавриил Попов. - Ред.)...

Потеря КПСС контроля над страной была сугубо внутренним процессом, который возглавлялся лидером Коммунистической партии Михаилом Горбачевым, чего никто не мог предсказать. Это не было навязано Западом. Распад СССР произошел против воли Соединенных Штатов.

Я не говорю, что все в нашей стране хотели сохранить Советский Союз, но, конечно, президент Буш и госсекретарь Бейкер, люди на вершине власти, пытались помочь Горбачеву сохранить двенадцать республик СССР – все, кроме трех прибалтийских стран – в добровольной федерации. Буш выступил с речью в Киеве 1 августа 1991 года, в которой фактически рекомендовал, чтобы украинцы и другие республики придерживались демократической федеративной системы Горбачева. Мы бы предпочли это...

Я думаю, что Горбачев искренне верил в то, что освободит страну от тоталитарного контроля Коммунистической партии. Полагаю, он также хотел улучшить экономику. Но, думается, никогда по-настоящему хорошо не понимал экономику рынка. И часто проявлял нерешительность в принятии необходимых крупных шагов, которые были необходимы в этой области. Я бы сказал, Горбачев был идеалистом, искренне верившим в то, что я бы назвал социал-демократической моделью скандинавского типа, но ему пришлось изменить свои взгляды на многие вещи под давлением событий...

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