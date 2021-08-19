Майор Росгвардии снимал то, что скрыто от невооруженного взгляда

В Государственном историческом музее Южного Урала открылась выставка фоторабот майора полиции Юрия Яремчука Фото: Кадр видео

В Государственном историческом музее Южного Урала открылась выставка фоторабот майора полиции Юрия Яремчука, проходящего службу в челябинском городском управлении вневедомственной охраны Росгвардии. Работы Юрия выполнены в технике макросъемки, главная тема творчества офицера – природа во всех ее проявлениях.

- Фотография увлекла в раннем детстве, когда в руки впервые попал пленочный фотоаппарат "Смена". 15 лет назад, с вхождением в обиход цифровых камер стал снимать то, что скрыто от невооруженного взгляда, - рассказал Юрий Яремчук.

Фотоработы Юрия Яремчука Фото: Кадр видео

Провести персональную фотовыставку – росгвардейцу помогли сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала. Для Юрия был выделен целый зал по соседству с другой выставкой – "Фотограф года – 2021", где представлены работы лучших авторов Южного Урала.

- Эта выставка, если не разрушает, то существенно корректирует образ сотрудника органов правопорядка как человека сурового и чуждого всякой лирики, - заявила заведующая отделом по связям с общественностью исторического музея Любовь Яржемская.

Фото: Кадр видео

Фотовыставка Юрия Яремчука продлится до 5 сентября и открыта для всех желающих совершенно бесплатно.