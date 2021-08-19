Суперпремьера на IVI: «Бесконечность» с Марком Уолбергом

Фильм основан на дебютном романе писателя Эрика Майкранца «Записки реинкарнациониста». Это история парня по имени Эван МакКоули, которого мучают воспоминания из прошлой жизни и преследуют странные видения.

Его страдания прекращаются, когда он попадает в тайное общество «Бесконечных», участники которого обладают такими же уникальными способностями и могут контролировать развитие человечества.

Делают они это благодаря отрывкам воспоминаний из прошлых жизней и накопленного опыта. Однако один из участников братства решает использовать способности для того, чтобы уничтожить мир. Задача МакКоули остановить злодея.

Кроме фантастического лихо закрученного сюжета, фильм «Бесконечность» впечатляет оригинальными экшен-сценами и спецэффектами. Блокбастер также интересен топовым звёздным составом.

Кроме Марка Уроберга, в проекте снялись и Чиветел Эджиофор, Софи Куксон, Джейсон Манцукас, Руперт Френд, Дилан О’Брайен и другие. Режиссёром фильма стал Антуан Фукуа («Великолепная семёрка», «Тренировочный день», «Меня зовут Мохаммед Али»).

Фантастический экшен «Бесконечность» от Paramount Play доступен в подписке онлайн-кинотеатра IVI с 23 августа.