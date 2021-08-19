Красноярцы написали Шойгу благодарственное письмо

Жители Емельяновского района Красноярского края поблагодарили Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

Жители Емельяновского района Красноярского края поблагодарили Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу за быстрое решение вопроса о передаче земельного участка ведомства краевым властям.

- Мы поверили, что наша российская армия стоит не только на защите наших государственных интересов, но также и на защите личных прав, интересов и свобод наших граждан… Искренне поддерживаем наши Вооруженные Силы, считаем их неотъемлемой частью нашего народа, - написала в письме к главе военного ведомства Сергею Шойгу от лица жителей села "Совхоз Сибиряк" Ольга Серенкова.

Она также отметила, что "благодаря личной встрече главы военного ведомства с работниками завода "Красмаш", которая прошла 6 августа сельчанам удалось в "кратчайшие сроки найти решение их многолетней проблемы".

Под благодарственным письмом подписи жителей села. Там также указано, что оно написано по единогласному решению собрания жителей села, состоявшегося 18 августа с.г.

Напомним, много лет назад рабочие завода "Красмаш" обжили участок земли рядом с селом "Совхоз Сибиряк": построили дома, завели живность. Но несколько лет назад территорию, которую сельчане уже считали своей, передали в распоряжение Минобороны. Недавно местный суд обязал заводчан снести незаконные постройки.

Об этом "гордиевом узле" Сергей Шойгу узнал во время своего крайнего визита на "Красмаш", где для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) собирают новейшие межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", которые должны заступить на боевое дежурство уже в следующем году. Министр завел правило: после инспекции делится с рабочими своими мыслями и планами, слушает их предложения и старается вникнуть в любые, даже самые мелкие проблемы.

По результатам рабочей поездки в Красноярский край в соответствии с поручением Сергея Шойгу профильными подразделениями военного ведомства был проработан вопрос о перспективах использования земель в Емельяновском районе Красноярского края в интересах Минобороны России.

В ходе проведенного анализа земельный участок рядом с селом "Совхоз Сибиряк" был признан "не имеющим перспектив для дальнейшего использования" в интересах военного ведомства. Сергей Шойгу распорядился передать неиспользованные земли Минобороны в Емельяновском районе Красноярского края региональным властям в собственность и "прекратить все судебные разбирательства" с жителями этого поселка.

КСТАТИ

Земли в Сибири хватит не только заводчанам "Красмаша". В 2022-ом году на границе Хакасии и Красноярского края, в Минусинской котловине, по решению Владимира Путина начнут строить крупный город, который должен стать связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками стран Азии и Европы.

Ранее глава Русского географического общества Сергей Шойгу говорил, что его мечта — "построить большой, красивый город в Сибири и "место есть замечательное — Минусинская котловина".

А недавно, на встрече с учеными в Красноярске, Шойгу заметил, что "одним городом дело не ограничится" и Сибирь обязательно прирастет тремя-пятью экономическими центрами с населением до миллиона человек. В том числе для этого сейчас военные инженеры и железнодорожники модернизируют Транссиб и БАМ.