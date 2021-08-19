«Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно»: принудительной вакцинации школьников не будет

Позиция уполномоченного при президенте России по правам ребенка по прививкам для учащихся однозначная – они должны быть добровольными. Это подчеркнула детский омбудсмен Анна Кузнецова в интервью РИА Новости.

«Результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков у нас еще нет, они должны быть представлены широкой общественности, затем решение принимают родители. Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно», – пояснила эксперт.

Накануне нового учебного года школы и другие образовательные учреждения страны готовы к приему детей и выполнению всех установленных санитарно-эпидемиологических норм.

«Мы с министром просвещения буквально на днях встречались и договорились о том, что никакого дистанционного обучения в начале года не будет – 1 сентября все дети должны пойти в школу, образовательные учреждения готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с особенностями ситуации. Дети будут учиться очно», – отметила уполномоченный по правам ребенка.

Пандемия, по ее словам, повлияла на учреждения дополнительного образования.

«Мы видим их сокращение, – сообщила Анна Кузнецова. - Считаю, что нужно обратить пристальное внимание на поддержку учреждений допобразования в связи с пандемией, не допустить никакого сокращения».

Детский омбудсмен добавила, что за первые шесть месяцев текущего года сфера образования вышла на третье место по количеству обращений к уполномоченному по правам ребенка (рост составил 19%).

«Среди вопросов, с которыми к нам обращаются люди, в основном нехватка мест в дошкольных учреждениях. Или родители сообщают, что предоставляется место в детском саду, но, например, далеко от дома, и, конечно, детей водить неудобно, - говорит Анна Кузнецова. - Работаем с каждым вопросом. Поступают вопросы и об учении детей в две смены, особенно это касается районов новостроек. К нам поступают обращения от родителей, которые выступают против дистанционного обучения и так далее».

Напомним, в июне на съезде «Единой России» по предложению президента Анна Кузнецова была включена в первую пятерку списка партии.