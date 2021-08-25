Делайте выбор сами: вам льготами или деньгами

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Льготники, которые получают социальные услуги, могут заменить их на деньги. Заявление об этом нужно успеть подать в Пенсионный фонд до 1 октября. Выбор будет зафиксирован и начнет действовать с 2022 года. Если не подать заявление, то соцуслуги останутся в натуральной форме - в виде льгот.

Кого это касается:

Инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий и члены их семей, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалиды любой группы и дети-инвалиды, чернобыльцы и люди, пострадавшие от радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний.

Что входит в набор соцуслуг:

Льготные лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания для детей-инвалидов. За рецептом на них нужно обращаться в районную поликлинику.

Санаторно-курортное лечение. Бесплатные путевки выдает Фонд социального страхования.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте в санаторий и обратно. Этой услугой тоже «заведует» Фонд социального страхования. Люди с I группой инвалидности и дети-инвалиды могут получить две путевки в санаторий и оплату проезда туда - одну для себя, вторую для сопровождающего.

Какой денежный эквивалент:

Те, кто выбрал деньги, получают за лекарства 933 рубля в месяц, за путевку - 144 рубля, а за бесплатный проезд в электричках - 134 рубля. Итого: 1211 рублей в месяц, или 14 532 рубля в год. Это суммы выплат за 2020 год, но ежегодно государство их индексирует.

Деньги можно выбрать вместо всех трех услуг или вместо какой-то конкретной. Например, вы знаете, что не поедете лечиться в санаторий, тогда вместо путевки можно выбрать ежемесячную прибавку. А право на льготные лекарства за собой сохранить. Или наоборот: по закону вам положены определенные лекарства, но они вам не подходят, а других нет в реестре льготных лекарственных средств. В этом случае имеет смысл заменить эту услугу на ежемесячную выплату и тратить ее на подходящее лечение.

Что выгоднее - вопрос спорный. Более 12 миллионов россиян выбрали деньги. Почти 5 миллионов получают набор соцуслуг в натуральном виде полностью или частично.

Как подать заявление:

Заявление о принятом решении нужно подать в Пенсионный фонд один раз до 1 октября текущего года. Сделать это можно на портале госуслуг, в клиентской службе ПФР или в МФЦ. Если раньше льготник уже подавал заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме, новое писать не нужно. Набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение. Делать выбор: деньги или льготы можно один раз в год.