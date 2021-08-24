Научат друг друга Родину любить

Мария Киселева,заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»

В Москве подвели итоги Всероссийского образовательно-туристического конкурса видеороликов «Страна открытий». В борьбе за призы участвовали 25 тысяч подростков из всех регионов России. Они снимали короткие видео по заданным параметрам и выкладывали их в TikTok с хэштегом #странаоткрытий. За несколько месяцев эти видео собрали свыше трехсот миллионов просмотров. В минувшее воскресенье в павильоне «Космос» на ВДНХ победителям конкурса вручили ценные призы. Сразу после церемонии дети отправились в железнодорожное образовательное путешествие по городам России, а «Комсомольская правда» попросила заместителя генерального директора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Марию Киселеву рассказать поподробнее о конкурсе, который вдохнул новую жизнь в молодежный образовательный туризм в России и показал, что краеведение – это модно.

- Какая цель стояла перед организаторами изначально и удалось ли ее добиться?

- Конкурс «Страна открытий» вырос из проекта «Город открытий» - образовательной туристической программы посещения Москвы для детей и молодежи из регионов России. Запустив «Город открытий» зимой в 2020 года, когда по приглашению Мэра Москвы С.С. Собянина в столицу приехали более 300 детей из 17 регионов, мы увидели большой интерес со стороны участников. Позитивный отклик на проект со стороны детской аудитории вдохновил нас развивать «Город открытий» дальше, масштабировать и подключать к нему другие активности.

Говоря о целях, стоит отметить, что проект «Город открытий» и конкурс «Страна открытий» основаны на синергии туризма и образования, поэтому и миссия у нас была соответствующая. В первую очередь, мы хотели раскрыть детям загадочное понятие российского гостеприимства, показать, что в каждом из нас заложен этот навык, который нужно развивать. Из развитого навыка гостеприимства вытекает соответствующее умение продвигать регион, территорию – это называется «маркетинг дестинаций», и на сегодня это одна из самый востребованных профессий будущего в туристической отрасли.

По итогам конкурса мы хотели создать активное сообщество юных амбассадоров, которые будут продвигать туристический потенциал регионов России не только в рамках конкурса, но и в дальнейшем по собственной инициативе. Эта цель была достигнута – по прибытию в Москву дети приглашали друг друга в гости и обещали провести экскурсии по родным городам.

- Почему в качестве платформы решили выбрать TikTok?

- Современные дети и молодежь – цифровое поколение, они привыкли потреблять диджитал-информацию. Вместо того, чтобы предлагать детям неудобные для них форматы, мы решили провести эксперимент и выйти на молодежную цифровую платформу со своим контентом. Успех этого эксперимента доказывается цифрами: конкурс стал самым массовым по охватам в TikTok и собрал более 300 млн просмотров по хэштегу #СТРАНАОТКРЫТИЙ.

- Кто помогал организаторам воплощать задуманное?

- Свою помощь нам предложили множество партнеров: ПАО ЛУКОЙЛ, vivo, TODES wear, Monogram, SPLAT, BY, БОМБОРА, «Айсберри», Nature`s Own Factory, «НоваПродукт АГ», Bionova, Ол`лайт. А за информационную поддержку спасибо «Пионерской правде», «Российской газете», LIFE, «Москва 24», радио «Говорит Москва», «Классному радио РДШ» и «Детскому Радио».

- О каких местах рассказывали участники: известных и популярных или, наоборот, неожиданных? О дворцах или о развалинах, условно говоря?

- Чтобы охватить все возможные варианты, мы предусмотрели десять номинаций: и энергетика, и креативная индустрия, и транспорт, и космос, и биотехнологии и биомедицина, урбанистика, экология... Такое азнообразие тем не только позволило участникам выбрать рубрику по интересам, но и привело к тому, что один и тот же регион был представлен в видеороликах с самых разных сторон. К примеру, Москва в материалах конкурсантов – это город высоких технологий, креативных индустрий и умного транспорта. То же самое происходило и с другими регионами. Оказалось, что современных подростков привлекат энергетика, промышленность, экология, и они неплохо во всем этом разбираются! Отдельно нужно сказать о номинации «Россия глазами детей». Очень популярная, но и довольно сложная, потому что эффектное видео может получится только у тех, кто действительно знает и любит свой край. А, кроме того, достаточно убедителен, чтобы заинтересовать своей малой родиной сверстников из других уголков России.

- Что меняется, когда экскурсию для школьников начинает проводить не «умный взрослый», а ровесник?

- Когда подросток начинает говорить со сверстниками на их языке, меняется все! И вот уже дети из Екатеринбурга хотят приехать в Нижний Новгород, школьники из Нижнего мечтают оказаться в Дагестане, а дети из Дагестана уже на полпути к Владивостоку. Вовлечение в продвижение территорий молодежью, живущей на данной территории, — очень эффективный и доступный инструмент коммуникации для перезапуска всего внутрироссийского детского туризма.

- Победители прямо отсюда, из зала отправились в познавательное железнодорожное путешествие. Почему был выбран именно такой формат? Чем он интересен школьникам?

- Во-первых, железнодорожный транспорт самый безопасных из наземных. Во-вторых, разветвленная железнодорожная сеть России позволяет посещать несколько локаций в рамках одной поездки. Путешествие на поезде – это всегда возможность развития коммуникационных навыков, дети провели много времени вместе, подружились, поняли, что общего у них гораздо больше, чем им казалось ранее.

Желе дорожное путешествие – это шанс узнать о разнообразии и уникальности регионов России. А ведь они — амбассадоры, не забывайте. Узнают они — узнают и их подписчики.

- А бабушки и дедушки современных школьников точно так же узнавали друг друга и начинали крепко дружить на больших железнодорожных стройках — на строительстве БАМа, например... Но это, к слову, а вопрос такой: стало ли понятно после конкурса, как именно нужно развивать молодежный образовательный туризм?

- В основе любой туристической поездки лежит импульс к познанию нового, получению уникального опыта. Исходя из этого и нужно развивать молодежный образовательный туризм, просто применяя соответствующие аудитории инструменты мотивации, как мы и сделали в «Стране открытий».

- А какую роль образовательный туризм в принципе должен играть в воспитании подрастающего поколения?

- Сегодня школа перестала быть единственным местом получения знаний, образование выходит за пределы стен образовательных учреждений. Вовлечение детей в образовательные поездки – инструмент современного образовательного процесса. Школьные путешествия сталкивают с бытом, учат обеспечивать себя в непривычных условиях, тренируют коммуникативные навыки и языки, развивают ориентирование на местности, помогают принять другого человека, иной стиль жизни и взгляды. Образовательные путешествия сильно влияют на включенность ученика в группу, расширяют его представление о мире и о себе.

Помимо формирования коммуникативных навыков школьное путешествие, «выход в город» дает детям возможность увидеть, как работает городская система: транспорт, экономика, наука, культура – и осознать, какие сферы им более интересны. Это механизм ранней профориентации, которая крайне важна для формирования успешной личности.

- Вы можете, просмотрев сотни, если не тысячи конкурсных работ, предположить, каким будет туризм через 20-30 лет, когда современные школьники будут главной движущей силой страны?

- Путешествие — одно из главных удовольствий современного человека, и, я думаю, останется таковым. Полагаю, путешествовать будут намного чаще, так как развитие технологий позволит работать практически из любого места. Перед человеком будет меньше препятствий на пути познания мира — и самого себя.

- Вы не думаете, что высокоскоростной интернет станет «конкурентом» туризму? Взял смартфон, нажал кнопку — и оказался в любой точке мира...

- Безусловно, так и будет. Но виртуальное путешествие никогда не сможет дать человеку тех эмоций, которые он испытывает, когда оказывается в новом интересном месте. Могу только еще раз сказать, что путешествие — одно из самых больших удовольствий для человека.

- В начале нашего разговора вы сказали, что, когда только начали работать проектом «Город открытий», поняли, что произошла эволюции в сознании участников. Что за эволюция? Чем они в этом смысле от нас отличаются?

- Проект продемонстрировал участникам, что образовательный туризм может быть увлекательным, что краеведение – это не только поход в локальный музей. Участие в «Стране открытий» показало детям, что заниматься изучением родного края и страны, делиться знаниями, продвигать потенциал – это модно.

Я думаю, что современное поколение молодежи отличается от нас, в первую очередь, образом мышления, который иногда принято ругать, однако именно благодаря ему эти дети умеют поглощать огромное количество информации и выделять самое важное. Безусловно, современные дети смелы и креативны, они верят в себя и в свои возможности.

Не сомневаюсь, что всех участников конкурса и путешествия ждет большое будущее, они уже доказали, что имеют высокий креативный потенциал и желание его развивать.

- Я знаю, как важен для Москвы туризм. По сути, это полноценная отрасль экономики нашего города. Зачем Москве делать популярными другие регионы России? Ведь они тогда оттянут определенную часть платежеспособного туристического спроса...

- Одно из направлений деятельности Мостуризма -региональное взаимодействие. Москва как культурный, инновационный, транспортный хаб России объединяет все регионы на туристической карте страны. Проект «Страна открытий», как и прочие инициативы Мостуризма, интегрирующие регионы – это эффективный инструмент реализации стратегии встречных туристических потоков, направленной на укрепление внутреннего туризма.