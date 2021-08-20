С ветерком и безопасностью!

Сегодня трудно встретить человека, который бы ничего не слышал про электросамокат или моноколесо.

Многие, кто сам еще не решился стать владельцем современного средства индивидуальной мобильности (СИМ), опробовали его в прокате или брали у друзей. Дети не менее активно просят родителей купить им такое средство, «как у всех». И если вы сами в жизни не сядете даже на трехколесный велосипед, отвечать отказом не стоит, ведь лучше, если юный водитель получит транспорт, подходящий ему по всем параметрам, а заодно и соответствующую защиту, чем тайком будет кататься на чем придется.

Тем более специалисты в один голос говорят, что подобное времяпрепровождение имеет множество плюсов: физические нагрузки, свежий воздух, положительное влияние на отделы мозга, отвечающие за координацию и внимание. При этом остается риск падения или столкновения, но если заранее позаботиться о защитной экипировке и необходимом багаже знаний, то этот негативный фактор можно свести к минимуму. Однако стоит учитывать, что на сегодняшний день передвигаться на СИМ допустимо только в тех местах, где перемещаются пешеходы: тротуары, пешеходные дорожки, велопешеходные дорожки.

Сегодня одним из самых популярных средств индивидуальной мобильности считается электросамокат. Он устойчивее и надежнее моноколеса, электроскейта или гироскутера, а руль дает начинающему водителю дополнительную точку опоры. К тому же выбор в этом сегменте достаточно велик: от маломощных детских вариантов до серьезных взрослых моделей. Также есть удобные складные версии электросамокатов, да и ценовая политика весьма разнообразна.

При выборе электросамоката для ребенка необходимо обращать внимание не только на размер колес, но и на максимальную скорость движения устройства. Детские модели не должны развивать скорость

более 8 - 10 км/час. Также смотрите на высоту руля и возможность ее регулировки. Дети быстро растут, и важно, чтобы юному водителю было удобно. Последний фактор - грузоподъемность. Если ребенок крупный, детская модель ему может не подойти, в таком случае нужно обратить внимание на варианты с возможностью установки ограничения скорости.

Следующий шаг - покупка надежной и удобной защиты. При обучении езде ссадин не избежать, но грамотно подобранная экипировка поможет уберечься от более серьезных последствий. Так что вместе с желанным средством передвижения в комплекте должны идти шлем, защита локтей, коленей и ладоней. Также не стоит забывать про световозвращающие элементы, которые помогут ребенку стать заметнее.

Но самым главным элементом защиты, который могут дать родители, должно стать знание Правил дорожного движения и норм безопасного поведения на дороге. Самые серьезные нарушения, которые совершают лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, - это выезд на проезжую часть дороги, переезд пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, опасные маневрирования на тротуарах, зачастую совершаемые по незнанию или непониманию. Хорошим подспорьем в этом вопросе могут стать занятия в отрядах ЮИД - юных инспекторов дорожного движения России, где детей не только учат понимать правила, но и подавать правильный пример другим ребятам.

Несмотря на то, что на данный момент лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, приравниваются к пешеходам и могут двигаться и по тротуарам, и другим зонам, предназначенным только для пешеходов, соблюдение Правил дорожного движения является самым важным и значимым условием! Привыкая заботиться о безопасности на дороге с первых поездок на любом виде СИМ, ребенок и в будущем будет стремиться соблюдать Правила дорожного движения.