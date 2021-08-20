Анекдоты: А вы задумывались, что, если отнимать у богатых и отдавать бедным, это лишает мотивации работать и тех и других

В наши дни человека украшает не тело, а антитело.
- Записал жену на карате.
- Ну и как?
- Научился пылесосить, готовить, а от стирки вообще тащусь…
Смотрю на смартфон и думаю: как было бы классно поставить вечером бумажник на зарядку - встаешь утром, а он полный!
- Мамочка, я никогда не покину тебя и папу!
- Не смей так угрожать родителям!
Летом отдохнувшие на юге жители городов и деревенские жители в плане загара не отличаются. Различают их по рваной одежде. Деревенские такое не носят.
Перечитываю «Анну Каренину» и обращаю внимание на иностранных работников того времени: девушка-прислуга - француженка, кормилица - итальянка, часовщик - немец, жокей - англичанин и т. д.
Офигеть, когда-то гастарбайтерами в России были выходцы из Западной Европы!
С прекрасного праздничного вечера у друзей я ехал в метро домой.
Правда, через полчаса они меня разбудили и спросили, зачем я держусь за вешалку для белья на их балконе.
А вы задумывались, что, если отнимать у богатых и отдавать бедным, это лишает мотивации работать и тех и других.
- Ты же знаешь, три стадии размещения ненужных вещей - балкон, гараж, дача.
- Ты это сейчас говоришь человеку, у которого нет даже балкона…
Почему каждую новую зубную пасту всегда рекомендуют только девять из десяти стоматологов? Кто этот десятый, которому постоянно все не нравится?!
Шесть часов вечера. Бармен чистит стойку и видит, что через входную дверь заходит вереница маленьких зеленых чертиков.
Бармен улыбается им и говорит:
- Рановато вы сегодня заявились! Степаныч еще не приходил...
Мужчины, запомните, спорить с женщиной - это все равно как читать лицензионное соглашение. В конце концов перестаешь что-либо понимать и просто нажимаешь: «Я согласен».
Меня впечатляет наше героическое прошлое. Но очень напрягает предчувствие, что будущее предстоит тоже героическое.