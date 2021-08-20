Вопрос дня: На чьей стороне вы были бы сегодня? Фото:Wojtek Laski/East News

Это было 30 лет назад. По случаю такого «юбилея» мы спросили:

Олег СМИРНОВ, бывший замминистра гражданской авиации СССР:

- Я против Горбачева, но на стороне государства, которое создало первую атомную подлодку и первым отправило человека в космос. Когда узнал о ГКЧП, возникло ощущение дурдома - трепыхались осколки системы, которую разрушил Горбачев.

Ицхак КОГАН, раввин московской синагоги:

- Я на стороне Ельцина, потому что в стране в том августе случился антигосударственный путч, а Борис Николаевич выступал за свободу веры. Я был в Москве, мы связались с ребе, он сказал: не меняйте свои планы.

Сергей БАБУРИН, бывший депутат Верховного Совета РСФСР и Госдумы:

- 30 лет назад я выступал за единую страну. И огорчился, что ГКЧП, провозгласив великое дело, попытался выгородить Горбачева. Я по сей день жалею, что в высшем руководстве Союза не нашлось тех, кто на нас, патриотов в Верховном Совете РСФСР, решился бы опереться. Тогда СССР сохранили бы.

Леонид ХОЛОД, экс-заместитель главы Минсельхоза РФ:

- Так же, как и тогда, 30 лет на стороне российской власти. Общее мнение было - случился переворот. Министр сказал, что переходим на круглосуточный режим работы. Я был на стороне Президента СССР - и мое отношение не изменилось. ГКЧП стал трагической ошибкой.

Алексей ФИЛАТОВ, президент Союза офицеров группы «Альфа»:

- Поступи «Альфе» конкретный приказ блокировать Ельцина - его бы выполнили. Наши офицеры выдвинулись к точке, но не хватило решимости тем, кто организовывал переворот, взять на себя ответственность Ельцина «закрыть». Наши офицеры видели его на расстоянии броска ножа. Мое мнение: то, как все закончилось, - правильно. Сожалений нет.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Я в 1991-м пришел в Гидрометцентр 19 августа, мы обсудили, как дальше быть, и каждый принял свое решение. Лично я двинулся к «Белому дому». Наверное, и сегодня бы пошел...