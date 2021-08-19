Светилась от счастья в шикарном белом платье: 57-летняя певица Азиза впервые вышла замуж

Певица Азиза вышла замуж. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица Азиза впервые официально вышла замуж. Избранником 57-летней артистки стал красавец-итальянец Александром Лортэ. Молодые расписались в ЗАГСе подмосковного Сергиева-Посада. Певица буквально светилась от счастья. Она блистала в белоснежном платье, расшитом драгоценными кристаллами.

Певица Азиза теперь законная жена. От артистки во время свадебной церемонии было невозможно отвести глаз. Она появилась в роскошном свадебном платье. Наряд усыпан драгоценными кристаллами. Дополняла образ звезды восточная чалма. "Она сегодня просто конфетка!" - шептались гости, хлюпая носами от счастья за молодых.

"Мы изготовили платье для Азизы за два дня буквально. Трудились и днем, и ночью для того, чтобы Азиза стала самой красивой невестой! Она этого заслуживает как никто другой", - цитирует дизайнера Анику Керимову Собеседник.Ru. Именно она создала свадебный наряд для своей подруги.

Избранником Азизы стал итальянец Алессандро Лортэ, который младше нее на 20 лет. Парочка не стала приглашать на церемонию посторонних. Артистке было важно, чтобы трепетный момент с ней разделили исключительно близкие люди.

Когда сотрудница ЗАГСа объявила артистку и ее возлюбленного мужем и женой, та расплакалась. "Я счастлива!" - закричала Азиза. После чего набросилась на молодого мужа. Она долго и страстно целовала супруга. Горько длилось несколько минут.

Сразу после регистрации брака певица вместе с гостями отправилась в ресторан. Она решила отметь свой первый в жизни официальный брак с шиком.

Знакомство звезды с итальянцем состоялось в 2020 году. Она сразу поняла, что он - ее судьба. Сначала исполнительница печалилась, что не может родить Алессандро детишек. Но позже смирилась с этим.