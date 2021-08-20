Профессор-вирусолог Александр Чепурнов: Ковид помолодел и нашел новых жертв

Волгоград. Малыш, появившийся на свет с диагнозом Covid-19, получает кислородную поддержку в одной из больниц города. Фото: REUTERS

Из российских регионов приходят сообщения, что ковидом стали чаще заболевать дети. Выросло, в том числе, количество случаев пневмонии с большим процентом поражения легких в младшем возрасте. А ведь на носу начало учебного сезона. Насколько сильно изменился коронавирус? Чего нам ждать осенью? Этим вопросам был посвящен очередной выпуск программы «Антиковид» на радиостанции «Комсомольская правда». Нашим гостем стал ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов.

НЕОЖИДАННЫЙ КУЛЬБИТ КОРОНАВИРУСА

- Александр Алексеевич, на днях Министерство науки и высшего образования объявило, что все российские вузы начнут учебный год 1 сентября в очном формате. Принудительная вакцинация студентов, в том числе при заселении в общежития, недопустима. В то же время дети массово пойдут в школы. Что у нас будет с эпидобстановкой этой осенью, на ваш взгляд? И правда ли, что Дельта-штамм распространяется среди подрастающего поколения активнее, чем прежние варианты коронавируса?

- Вопрос о прогнозах дальнейшего развития эпидемии очень сложен. Этой весной мы ждали, что повторится ситуация прошлого года: сильный всплеск заболеваемости начнется в середине апреля и закончится в середине июня. Однако все это время была относительно благополучная тишина, порядка 7-8 тысяч заболевших в день. Ничего не менялось на протяжении ряда месяцев, что привело нас в полную успокоенность. Я предположил тогда, что самая активная часть населения, видимо, уже перенесла коронавирус в легкой форме. То есть люди, которые больше всего коммуницируют между собой и с окружающими - продавцы, врачи, учителя, разносчики пиццы и т.п. - успели переболеть и приобрести иммунитет. В подтверждение этого мои коллеги, к которым попадает сыворотка крови студентов, доноров и т.д., говорили, что в 50-60% случаев в биоматериале обнаруживаются антитела, то есть маркеры перенесенной инфекции.

Но внезапно кривая заболеваемости с середины июня поползла вверх и только сейчас начинает потихоньку затухать. Такое смещение было непонятно, «путало карты» и мешало дальнейшему прогнозированию. Но затем появились данные, что те, кто болеет сегодня, заражены в основном «Дельтой». И все встало на свои места.

ПОЧЕМУ МУТАНТ АКТИВНЕЕ ЗАРАЖАЕТ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖЬ

- Что именно выяснилось?

- Оказалось, «Дельта» отличается не только тем, что за счет мутаций вирус стал способен уклоняться от некоторых антител, то есть они его не нейтрализуют. Появилась еще одна неприятная особенность. SARS-CoV-2 поменял конфигурацию того участка, с помощью которого он зацепляется за рецептор для проникновения внутрь наших клеток. Вирус стал более интенсивно захватывать рецептор.

Это привело к тому, что начала болеть - и чаще, и тяжелее - группа населения, которая раньше минимально была затронута ковидом. Это дети. Они редко и в большинстве случаев очень легко переносили уханьский штамм во время первой и второй волны эпидемии. Потому что у детей относительно мало соответствующих рецепторов на клетках - зацепиться за них вирусу было сложнее. Сейчас же за счет комбинации «Дельта» возбудителю инфекции удалось исправить такую «недоработку». И на этом фоне все становится сложнее.

Ковид помолодел, и у многих молодых течет тяжелее. Помимо того, что вирусу стало легче заражать, он, попав в организм, лучше распространяется. Если раньше болезнь развивалась 8-9 дней, то сейчас это происходит уже на 5-6-й день.

Если возвращаться к прогнозу на осень, то, с одной стороны, у нас сейчас переболело довольно много народа, и выросла иммунная прослойка. Но, с другой стороны, если придет какой-нибудь еще более «удачливый» штамм коронавируса, то мы можем увидеть и следующую волну. Тем более, что уже большие сроки прошли у тех, кто первично переболел (иммунитет со временем ослабевает. - Ред.). Поэтому, конечно, важно не забывать про вакцинацию. Я так мягко говорю, хотя, будь моя воля, превратил бы ее в обязательную - чтобы избежать новых жертв ковида.

В наши дни ковид помолодел, и у многих молодых течет тяжелее. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРЫСНУЛ В НОС - И ЗАЩИЩЕН?

- Недавно стало известно, что в России в скором времени появится новая форма антиковидной вакцины - в виде спрея в нос, или интраназальная, говоря медицинским языком. Навскидку может показаться, что это как-то несущественно - не укол делать, а просто прыснуть что-то в нос. Как бы вы оценили работоспособность подобных вакцин?

- Действительно, есть такой момент: когда закапали в нос или спреем обработали, то не совсем понятно, сколько осталось, сколько вылилось. Именно поэтому у населения отношение менее серьезное. Да и непривычно это для прививок.

Однако, на мой взгляд, интраназальная аппликация, то есть нанесение вакцинного препарата на слизистую, именно для защиты от ковида гипотетически должно быть очень эффективно. Это могло бы стать даже основным методом - особенно, если выяснится, что нам длительное время придется регулярно ревакцинироваться.

Почему такой подход был бы лучшим? Потому что входные ворота для коронавирусной инфекции – слизистая носа и ротоглотки. А благодаря интраназальной вакцине может появиться то, что в иммунологии называется слизистым, или мукозным иммунитетом. Это дополнительная защита, в слизистой увеличивается количество специфических иммуноглобулинов (антител) к коронавирусу. В результате размножение возбудителя инфекции может быть остановлено на самом раннем этапе.

От редакции: как рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, еще одним преимуществом интраназальной вакцины будет минимум постпрививочных реакций.

ВОПРОС В ТЕМУ

Для кого какая прививка лучше?

- Александр Алексеевич, мы постоянно слышим от чиновников, что все российские вакцины одинаково хороши, эффективны и безопасны. Но, наверное, все-таки есть какая-то градация - кому что лучше подойдет в зависимости от возраста, состояния здоровья, имеющихся хронических болезней?

- Ответить на этот вопрос легко. На самом деле у нас сегодня есть одна сильная, высокоэффективная вакцина. Это «Спутник V». При всем том, что она вызывает определенные раздражающие население побочные явления. В частности, температура, как правило, в половине случаев в первый или второй день после укола поднимается. Руку ломит и так далее. Но с этим можно и нужно смириться, на мой взгляд, поскольку болезнь протекает несравнимо тяжелее и может привести к смерти. Я бы чаще показывал кадры из больниц, как люди, которым даже удалось победить вирус, сутками лежат на животе, потому что такой способ облегчает работу поврежденных легких. Так вот, лежать с кислородом в носу на груди, не говоря обо всех остальных моментах -тяжелейший кашель, температура, ломает мышцы - это все далеко не при самых тяжелых формах ковида возможно. Стоит ли немного потерпеть после прививки, имея такие риски?

Следующая после «Спутника» по эффективности - «КовиВак» (вакцина Чумаковского центра на основе «убитого» вируса. - Ред.). Она лучше тем, что менее реактогенна. Но «КовиВак» и более слабый. Ко мне попадали сыворотки крови вакцинированных разными препаратами, и по ним достаточно хорошо видно ситуацию. Судя по наблюдениям, которые есть на сегодня, «КовиВак» лучше подходит для вакцинации переболевших. У них идет повторное подстегивание иммунитета, и результат получается хороший.

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