«Решили обзавестись колыбелькой»: Супруга Жигунова сделала неожиданное заявление

Звезда «Гардемаринов» 58-летний Сергей Жигунов этой весной женился на своей возлюбленной, 48-летней журналистке Виктории Ворожбит. Фото: Инстаграм.

Звезда «Гардемаринов» 58-летний Сергей Жигунов этой весной женился на своей возлюбленной, 48-летней журналистке Виктории Ворожбит. После свадьбы Виктория взял фамилию мужа и стала Жигуновой. Судя по всему, одной только общей фамилией укрепление семейных связей не ограничится. В Инстаграме избранница артиста намекнула, что она не прочь родить Сергею наследника.

На своей страничке Виктория опубликовала фото со старинной детской колыбелькой. Жена артиста нежно покачивает люльку, словно укачивая в ней малыша.

- За последние дни произошло много событий: талибы захватили власть в Афганистане, в Москве состоялся погодный мини-апокалипсис, а мы решили обзавестись на исторической родине домиком с периной и колыбелькой, - рассказала Виктория.

Домик находится в Ростове-на-Дону – на родине Жигунова. Судя по всему, пара посетила местный музей, где представлено убранство старинных домов. Журналистка заявила, что и сама не прочь пожить в таком месте, а также намекнула, что была бы не прочь обзавестись не только семейным гнездышком, но и колыбелькой. Учитывая, что современные технологии репродукции шагнули далеко вперед, Виктория вполне может подарить Сергею наследника.

Виктория намекнула, что была бы не прочь обзавестись не только семейным гнездышком, но и колыбелькой. Фото: Инстаграм.

Многие отмечают, что Виктория очень похожа на бывшую любовь продюсера, звезду «Моей прекрасной няни» Анастасию Заворотнюк. Эффектная брюнетка привлекла внимание актера в 2018 году. Сергей и Виктория познакомились во время подготовки кинофестиваля "Утро Родины" на Сахалине. Знакомство оказалось чрезвычайно эффективным, и уже в 2019 году Виктория стала директором мероприятия. Жигунов перевез новую любовь в Москву из Владивостока, где она жила с мужем и сыном. Ради «гардемарина» Виктория ушла от супруга. В столице она устроилась на работу в корпорацию «Роснано», где отвечает за связи с прессой. Судя по всему, актер очень счастлив в новых отношениях. Сейчас пара живет за городом, в Абрамцево вместе с домашним питомцем - котом Самсоном.

У Ворожбит есть взрослый сын Александр, ему 22 года. У Сергея Жигунова есть дочь Маша, появившаяся на свет в браке «гардемарина» с актрисой Верой Новиковой. Кроме того, артист воспитывал дочь жены Анастасию. Супруги развелись в октябре 2020 года.