«Трусы взял у Волочковой»: Панин шокировал снимком в сетчатых стрингах

Алексей Панин живет в Испании. Фото: Инстаграм.

Звезда фильма «Жмурки» Алексей Панин – известный приверженец нудизма. Раньше актер загорал голышом на пляжах Крыма. После того, как он эмигрировал в Европу, артист сверкает голым задом на пляжах Испании. Алексея не раз сурово критиковали за то, что он публикует в Инстаграме свои снимки голышом. Несмотря на это, Панин продолжает эпатировать публику пикантными снимками. Актер опубликовал очередное провокационное фото. В кадре он позирует в море, плавая в сетчатых белых стрингах.

- Долой нудизм! С этого дня купаюсь только в одежде! Искореним всех извращенцев, и Россия станет богатой. Ура, - подписал Панин свой снимок.

Подписчики артиста немедленно отреагировали на пост Алексея. Некоторые сравнили его нижнее белье со знаменитыми микробикини Анастасии Волочковой: именно в таких трусиках балерина предпочитает фотографироваться на пляже.

«Трусы взял у Волочковой», «Не, давай лучше голым, чем в таком белье», «Трусы хоть и прозрачные, но это прогресс», «Оделся, прямо закутался», «Стринги в сеточку, идеально»; «Умеешь шокировать», «Леха, не чуди», - пишут фолловеры.

Актер опубликовал очередное провокационное фото. В кадре он позирует в море, плавая в сетчатых белых стрингах. Фото: Инсатаграм.

Напомним, в конце 2020 года Алексей Панин женился во второй раз. Его избранницей стала 40-летняя москвичка Ева Тарлакян. Жена поддерживает эпатажные выходки актера и частенько загорает с ним на нудистских пляжах.

После отъезда из России Алексей Панин и его 14-летняя дочь Анна обосновались в районе Аликанте, где у артиста есть друзья. Квартира в курортном городке Торревьеха обошлась Панину в 70 тысяч евро (6,3 миллиона рублей). В эту сумму вошли все расходы на оформление. О переезде за границу Панин задумался еще несколько лет назад. В феврале прошлого года Алексей призывал своих подписчиков в Истаграме «продавать квартиры и почки», чтобы эмигрировать из России. По его мнению, в ближайшие годы ждать чего-то хорошего в этой стране не стоит.

По словам Панина, он был бы рад и вовсе отказаться от гражданства России, но пока ни одна страна Евросоюза, включая Испанию, не торопится предоставлять ему свой паспорт.

- Я бы с удовольствием отказался от гражданства, если бы мне кто-то дал другое. Пока ни Испания, ни другие государства не горят желанием выдать мне гражданство. Так что я имею вид на жительство, - рассказал Панин в программе «Культурный код» на Радио «Комсомольская правда».

На родину Панин приезжает сняться в кино и подзаработать денег. Других привязанностей к родной стране у него нет.

- Я не хочу ехать в Россию. Я хочу приехать в Россию в баньку зимой, в прорубь попрыгать. Я хочу приехать в Россию сняться в кино, когда пригласят. Были съемки, я прилетал, с удовольствием провел пять дней. Поснимался, вернулся обратно. Я не могу сказать, что я так страдаю без России, - рассказал актер.