«Копия папы»: Юлия Снигирь показала подросшего сына от Цыганова

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юлия Снигирь нечасто делится в соцсетях кадрами с сыном, так что каждый снимок пятилетнего Федора сразу же оказывается в центре внимания. На днях 38-летняя актриса опубликовала в Инстаграме новое фото с малышом. Поклонники немедленно начали сравнивать, на кого больше похож мальчик: на маму или на своего отца, 42-летнего Евгения Цыганова.

В кадре Федя сидит на коленях у мамы, нежно глядя на красующиеся перед ним на тарелочке конфеты.

- Любовь, - кратко подписала Снигирь это фото.

По мнению фолловеров, мальчик пошел в своего отца, хотя в его лице все равно прослеживаются материнские черты. «Юлечка, вот вроде бы все черты лица ваши, а похож на папу. Как так?», «Прямо папа», «Очень похож на отца. Класс!».

38-летняя Юлия опубликовала в Инстаграме новый кадр с сыном Федором. Фото: Инстаграм.

Кроме сына от Юлии Снигирь у Евгения Цыганова также есть семеро детей от актрисы Ирины Леоновой. Несмотря на расставание с мамой своих старших детей, Евгений старается проводить с ним как можно больше времени. А еще он много работает, чтобы достойно обеспечить всех своих отпрысков.

К слову, у Юлии сложились очень теплые отношения с детьми Цыганова от первого брака. Да и сам актер не раз говорил, что не видит трагедии в том, что он разошелся с Ириной Леоновой.

- Все хорошо у меня с детьми. Сейчас с ними сижу и с вами разговариваю, - сообщил артист в одном из интервью. – У меня нет желания оправдываться.

Евгений регулярно общается с детьми, ходит с ними в бассейн, в музеи и на детские праздники. Старшие дети актера хорошо поладили с его младшим сыном Федором. Кстати, Юлия отрицает, что стала причиной разлада в семье Цыганова. По ее словам, она не уводила Евгения у жены.

- Я не ставила ему ультиматумов, нет, - рассказывала Снигирь. - Было совсем по-другому. И обиднее всего было за Женю, потому что говорили, какой он ужасный отец (бросил беременную жену с шестью детьми – Ред.). Что это отвратительно. Говорили так, ничего про него не зная. Хотя он очень ответственно подошел к этому решению и обеспечивает детей. Мы не думали об общественном мнении в тот момент.

По словам Снигирь, она сумела подружиться с бывшей женой Цыганова.

- Ирина - самодостаточная женщина, живет жизнью, которой она хочет жить. Она не несчастная жертва. Неуважение так думать про нее. Она не чувствует себя покинутой, несчастной жертвой. Причина развода не совсем во мне. У них свой расклад. Меня не было в жизни этой семьи, это их общее решение, - подчеркивает Снигирь.