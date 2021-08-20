Пэрис Хилтон на свадьбе сменит десять платьев

Пэрис собирается с размахом отпраздновать свадьбу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Вечная невеста» Пэрис Хилтон наконец-то выходит замуж: 40-летняя светская львица пойдет под венец со своим избранником, бизнесменом Картером Реумом. Подготовка к свадьбе в самом разгаре. Подробностями торжества блондинка поделилась в эфире программы «The Tonight Show». Ведущему программы Джимми Фэллону Пэрис рассказала, что собирается сменить во время бракосочетания целых десять платьев.

Счастливая невеста призналась, что свадебное торжество продлится три дня. Место свадьбы уже известно, как и сценарий бракосочетания. Единственное, с чем звезда пока не определилась, это свадебные платья. Их будет десять, так что выбор Пэрис предстоит нелегкий. Свое желание постоянно появляться в новом наряде блондинка объясняет тем, что любит их менять. К счастью, Картеру можно не следовать ее примеру, поскольку он не такой требовательный, как его будущая супруга.

Пэрис сообщила, что подготовка к свадьбе – это настоящий стресс для нее, так как нужно переделать целую кучу дел. Хилтон говорит, что не может дождаться момента, когда она наконец познакомит поклонников со своим избранником. Для этого Пэрис сняла документальный сериал «Paris in Love», в котором она рассказала историю своего знакомства с женихом. Это реалити-шоу позволит теледиве вернуться на большие экраны, с которых она пропала на несколько лет.

Бракосочетание Хилтон и ее жениха Картера Реума назначено на 2022 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что знаменитая блондинка ждет первенца. Правда, новость оказалась преждевременной. Пэрис опровергла информацию, опубликованную изданием Page Six, и сообщила, что она пока не беременна.

- Я не беременна. Пока нет. Подожду, пока не сыграем свадьбу, - сообщила она в своем подкасте This is Paris.

Наследница знаменитой фамилии уверяет, что уже привыкла к слухам о своей беременности - они возникают постоянно, и она ждет не дождется того времени, когда эта новость окажется правдой. В прошлом Пэрис пережила четыре выкидыша. Это был очень болезненный опыт, но она решила не прекращать попытки стать матерью. Пэрис собирается воспользоваться процедурой ЭКО. Сделать искусственное оплодотворение звезде посоветовала ее подруга Ким Кардашьян – мама четверых детей, двоих из которых родили суррогатные матери.

К слову, Пэрис уже знает, как назовет своих будущих детей. Если у нее родится дочка, она даст девочке имя Лондон (видимо, по аналогии с собственным именем Пэрис - Париж). Имя для мальчика тоже должно повторять название города или страны.

- Это секрет, не хочу, чтобы кто-нибудь украл мою идею, - кокетливо сообщила она.

Свадьба Пэрис Хилтон и ее жениха Картера Реума назначена на 2022 год. О помолвке Пэрис Хилтон стало известно в феврале этого года. 17 февраля блондинка отмечала 40-летний юбилей и по этому поводу объявила в Инстаграме об обручении.

Пэрис и Картер вместе два года, хотя знакомы уже много лет. Картер – ровесник Пэрис, ему 40 лет, вместе с братом он основал компанию VEEV Spirits, которая входит в топ-500 самых быстрорастущих частных компаний Inc. в США. Компания занимается производством алкогольной продукции.