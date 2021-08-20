100 тысяч рублей и индексация зарплаты: Чем удивили доклады Счетной палаты о деятельности внебюджетных фондов

В ведомстве Алексея Кудрина проверили работу Фонда социального страхования (ФСС) за 2020 год. Он занимается тем, что платит декретные молодым мамам и компенсации тем, кто пострадал на производстве. Объем расходов фонда в прошлом году резко вырос. Хотя число новорожденных и несчастных случаев, наоборот, уменьшилось… Как же так?

ВЫРОСЛО ЧИСЛО «БОЛЬНИЧНЫХ»

Больше всего денег потратили на выплаты по временной нетрудоспособности («больничные»). На это ушло 510 млрд рублей. Российские работники в прошлом году официально болели 40 млн раз. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. И каждый такой случай длился в среднем 12,5 дней.

Как следует из доклада Счетной палаты, на рост этих расходов повлияла пандемия. Многие работники прошлой весной ушли в вынужденные больничные. Например, на время самоизоляции по причине коронавируса. А тех, кто старше 65 лет и не мог работать удаленно, отправили домой с листком нетрудоспособности на несколько месяцев.

ПРОГНОЗ ПО ДЕТЯМ НЕ ОПРАВДАЛСЯ

На выплаты молодым мамам на рождение и воспитание детей ушло чуть меньше 300 млрд рублей. Эта сумма почти не выросла по сравнению с 2019 годом, даже несмотря на проведенную индексацию и повышение минимального размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Это связано с тем, что число рожденных детей оказалось сильно меньше прогноза. По данным Росстата, в 2020 году на свет появились один миллион 436 тысяч детей. В то время как чиновники прогнозировали рождаемость на уровне миллиона и 587 тысяч детей.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В России почти 10 млн человек работают на вредных и опасных производствах. Работодатели платят за них дополнительные взносы в Фонд соцстраха. Они нужны для того, чтобы оплачивать лечение сотрудников за счет государства. Тем не менее расходы по этой части невелики.

По данным Счетной палаты, «на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших и обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболевании израсходовано 23,2 млрд рублей».

Эти деньги потратили на санаторно-курортное лечение, закупку лекарств, протезов и других средств реабилитации. Всего помощь от государства получили 150 тысяч человек. Для сравнения, с работодателей собрали в разы больше потраченного - 134 млрд рублей. Оставшиеся деньги отправились в резерв фонда.

ЗАРПЛАТЫ - ВЫШЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО СТРАНЕ

На содержание госаппарата фонда денег тоже ушло немало - даже больше, чем было потрачено на реабилитацию пострадавших на производстве.

«Объем расходов на обеспечение деятельности ФСС и его территориальных органов составил 25,8 млрд рублей», - говорится в докладе Счетной палаты.

У фонда есть центральный аппарат в Москве и 85 территориальных органов. В ФСС работают 32,8 тыс. человек. Только на оплату их труда ушло 17,8 млрд рублей.

«Среднемесячная заработная плата одного работника центрального аппарата фонда за 2020 год составила 104,14 тыс. рублеи, территориального органа ФСС – 43,9 тыс. рублеи », - рассказали в Счетной палате.

Для сравнения, это даже больше, чем в Пенсионном фонде. Хотя и там сотрудники получают немало - по 91,9 тыс. и 46,8 тыс. рублей соответственно. Правда, в ПФР не поскупились на индексацию. В прошлом году зарплаты там выросли на 15 - 17%, в отличие от более скромных 2 - 4% в ФСС.

ДВА В ОДНОМ

Кстати, два этих внебюджетных фонда объединяет одна важная деталь. Их слияние в ближайшем будущем неминуемо. Об этом говорят уже давно. А недавно вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что работа над этим ведется. И ориентировочная дата слияния - 2023 год.

- Мы работаем по этому направлению, я имею в виду унификацию страховых взносов, возможности объединения социальных фондов - пенсионного и социального страхования - очень давно. Относимся к этому крайне осторожно и крайне взвешенно, и делаем это с соответствующим переходным периодом. В рамках предложений, которые мы формулируем, это 2023 год, - пояснила она на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Общий объем денег, которыми управляют два социальных фонда – внушительный, около 11 триллионов рублей. При этом функции у них зачастую дублирующие. Поэтому объединение выглядит вполне логичным. Это позволит, в том числе, сократить расходы бюджета на оплату труда и обслуживание многочисленных зданий, расположенных по всей стране. Тем более что оба фонда, по сути, занимаются лишь техническим распределением выделяемых им средств. Собирает деньги с предпринимателей уже несколько лет как Федеральная налоговая служба. У нее это, как выяснилось, получается гораздо лучше.

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