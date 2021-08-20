Руслан Хасбулатов: Это я попросил помочь закончить путч ГКЧП без крови

Руслан Хасбулатов и Александр Гамов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Руслан Имранович, в августе 1991-го была попытка у ГКЧПистов как-то с вами связаться, или у вас - с ними, или они только танками пугали вас?

- Слушай, ты ничего не знаешь, что ли, ничего не читаешь? Тысячу раз сказано, заявлено. Я же вечером, 19-го, созвонился с Лукьяновым. (Председатель Верховного Совета СССР. - А.Г.) Утром 20-го я, Силаев (премьер-министр. - А.Г.) и Саша, наш вице-президент…

- Руцкой.

- …были у Лукьянова в Кремле, вели переговоры. Весь мир знает, а ты ничего не знаешь?

- Я что-то упустил. Это - по его инициативе или по вашей?

- Почему по его? По моей инициативе. Я позвонил, сказал, что как бы ни закончилось, мы, два председателя Верховного Совета, будем нести ответственность, понимает он это или нет, нам надо договориться, закончить все это дело. Такой был разговор у нас. Он согласился.

И утром рано мы поехали вместе с Силаевым и Руцким, я вел переговоры, предъявили им требования наши, чтобы убрали, закончили с этим ГКЧП, вернули Горбачева на свое рабочее место. Вот с этого и началось.

Я думаю, это сыграло свою роль в том, чтобы не получилось потом кровавой развязки. Это же известные истины, чего ты-то, Саша, не знаешь?

- Об этом - как-то мало…

- Потому что вы по этим вопросам ориентируетесь на каких-то охранников, на людей второстепенных. А те, что в центре событий стояли, вас не интересуют.

- Почему? Я же не второстепенному Руслану Имрановичу звоню. А что вам тогда Лукьянов сказал?

- Что согласен со мной, что не участвует в ГКЧП, но пытается на них оказать влияние. Обещал помочь, собрать, не препятствовать экстренному заседанию Верховного Совета. (СССР. - А.Г.) Выполнил эту просьбу. Поэтому я был против ареста Лукьянова.

- Именно после этого уже Язов (министр обороны) принял решение вывести войска?

- Нет, не после этого. Там еще были серьезные события.

Потом я связался и с Ачаловым, его первым заместителем, а он был у нас народным депутатом. Я ему напомнил, что он народный депутат, так что -,несет ответственность не только перед министром обороны, но и перед председателем Верховного Совета. Ачалов сказал, что он и Язов не намерены применять силу. Так что, мы вели какую-то большую работу, с тем чтобы не допустить крови.

Но, главным образом, я уже говорил об этом, роль сыграли и москвичи, да и другие люди из Советского Союза всего, которые огромными толпами собрались.

А те генералы были ответственные, это не пьянчуги 1993-го года, которых подкупил уже Ельцин с этим Коржаковым (руководитель Службы безопасности президента. - А.Г.), которые расстреляли в 1993-м году парламент, а это были настоящие военные, они имели честь, совесть. У них не поднялась рука, они приструнили чекистов, которые затеяли это дело. Так что, с обеих сторон было движение.

- А Лукьянов в Кремле тогда сидел?

- В Кремле сидел, у себя в кабинете. Мы его навестили прямо зашли к нему в кабинет, вели переговоры там, в Кремле.

- А чего же тогда его посадили потом, за что?

- Посадили, потому что, видишь ли, Ельцин его не любил, Бурбулис (Госсекретарь Российской Федерации. - А.Г.) его не любил, Горбачев его не любил. Взяли и посадили, обескровили Верховный Совет СССР.

А я был против, говорил: «Да он не член ГКЧП, он нам помогал развязать всю эту проблему бескровным образом. Зачем вы хотите его посадить?» Нет, посадили.

- Спасибо вам огромное. Извините, что с такими вопросами, а вы где-то на отдыхе.

- Да, давай, пока.

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