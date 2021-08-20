Пресс-конференция Путина и Меркель в Москве 20 августа 2021: прямая онлайн-трансляция

Ангела Меркель в последний раз прилетит в Москву в статусе канцлера Германии Фото: EAST NEWS

20 августа 2021 года в Москве состоится встреча российского президента Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. По итогам переговоров политики дадут пресс-конференцию. Сайт kp.ru покажет ее в режиме прямой онлайн-трансляции.

В этом году Ангела Меркель в последний раз посещает Москву в качестве канцлера Германии. Уже в сентябре этого года в ФРГ выберут нового лидера. Сама Меркель свою кандидатуру на этот пост не выдвигала.

Встреча Путина и Меркель 20 августа стала первой с начала пандемии коронавируса и 20-ой за все 16-летнее правление лидер ФРГ.

В ходе своего визита в Москву Меркель также возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.

Через два дня после переговоров с Путиным канцлер Германии отправится в Киев. 22 августа у нее запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что они обсудят газопровод «Северный поток — 2» и ситуацию в Донбассе.