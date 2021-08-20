Сергей Шойгу выполнил просьбы сибиряков

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По решению Сергея Шойгу Минобороны передаст Амурской области плавающие транспортеры в рамках помощи в борьбе с паводками.

- Сергеем Шойгу принято решение о передаче региону пять плавающих транспортеров ПТС-М в числе высвобождаемой военной техники для оказания помощи в борьбе с паводками, тушении пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий, - уточнили в Минобороны.

Также военное ведомство выведет земельный участок в городе Красноярск по улице Малиновского в хозяйственный оборот региона. Об этом министр заявил по результатам рабочей поездки в Красноярский край.

Напомним, это не первый земельный участок Минобороны, который передается красноярцам. Вчера жители села "Совхоз Сибиряк" Емельяновского района Красноярского края поблагодарили Сергея Шойгу за быстрое решение вопроса о передаче земельного участка ведомства краевым властям.

Они написали в благодарственном письме, что "благодаря личной встрече главы военного ведомства с работниками завода "Красмаш", которая прошла 6 августа 2021 сельчанам удалось в "кратчайшие сроки найти решение их многолетней проблемы".

Кроме того, министр заявил, что 22 августа на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России в подмосковной Кубинке состоится торжественная передача 15 боевых знамен для их последующего размещения в составе экспозиции Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Ростовской области.

Посещая музей в начале июля, министр заметил, что копии знамен частей Красной Армии, которые освобождали Ростовскую область от фашистов "надо заменить на оригиналы".

СПРАВКА"КП"

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" создан по инициативе ветеранских и общественных организаций, входит в состав военно- патриотического парка Ростовской области "Патриот". Комплекс расположен на территории, занимающей около 14 гектаров.

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