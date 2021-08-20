Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» о госпитализации: «Это переутомление, ничего страшного»

Актер Роман Попов
Фото: кадр из фильма
Роман Попов давно уже вырос из второстепенного актера сериала «Полицейский с Рублевки» в автономного харизматичного персонажа. Именно поэтому ТНТ и запустил съемки спин-оффа «Детективное агентство Мухича» с актером в главной роли. Только вот прямо на старте проекта с ним приключился неприятный случай — потерял сознание и на карете скорой помощи отправился в больницу.
Фото: Instagram.com
«КП» не смогла малодушно оставаться в стороне и первой дозвонилась до актера. На звонке нас встретил убаюкивающий голос Джона Леннона с песней Imagine. Он будто готовил к чему-то хорошему...
- Роман, добрый день!
- (говорит спокойно, уверенно, без недомогания, стонов от боли на втором плане не слышно) И вам.
- «Комсомольская правда» очень беспокоится за ваше здоровье. Все ли в порядке?
- Все уже хорошо.
- Вы дома?
- Нет, еще в больнице, но уже еду домой.
- Обошлось без швов?
- Да, никаких швов.
- Пишут, что это было падение и удар головой.
- Нет, переутомление, жара. Потерял сознание. Госпитализировали.
- То есть что-то похожее на солнечный удар?
- Ну, можно сказать и так. Да.
Фото: Instagram.com
- Лечение или наблюдение предстоит?
- Нет, просто придется немного сдвинуть график съемок. В целом все в порядке. Спасибо за беспокойство.
Дома актера с нетерпением ждет жена Юлия и трое детишек: сын Федор и дочери Лиза и Марта. «КП» желает Роману поскорее восстановиться и вернуться в работу.