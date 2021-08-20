Директор компании "Кронштадт": "Наша беспилотная система "Молния" заставит "захлебнуться" ПВО противника

У российской армии будет оружие, позволяющее бороться с военными беспилотниками противника. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Война в Нагорном Карабахе, во время которой Азербайджан активно (и весьма успешно) применял против армян турецкие беспилотники (БПЛА), заставила российский генералов и конструкторов сильно "чесать репу".

Да, в нашей оборонке создают различные модификации БПЛА (легкие, средние, тяжелые), немалая часть из них уже стоит на вооружении. Но военно-технический прогресс подкинул новую проблему - так называемое "роевое" использование БПЛА на поле боя. Это когда со стороны противника одновременно летит "туча" беспилотников, к брюху которых прикреплены ракеты и бомбы. Способы борьбы с этой напастью (с помощью стрелкового и зенитного оружия, ракетно-пушечных систем, комплексов радиоэлектронной борьбы и беспилотников-камикадзе) сейчас отрабатываются в войсках. Но золотые головы нашей оборонки пошли еще дальше - решили создать беспилотник для групповой борьбы с противовоздушной обороной супостата.

Одну из таких систем с красивым именем "Молния" разрабатывает компания "Кронштадт". И что же это за зверь такой? Гендиректор компании Сергей Богатиков рассказывает:\

- Беспилотные системы "Молния" смогут перегружать информационные каналы противовоздушной обороны противника (ПВО), приводя к её сбою. В этом - основная идея для роевых решений.

Современные дорогие системы ПВО стреляют дорогими ракетами. Но у них есть Ахиллесова пята. Если система готова сбить 100 аппаратов и ей предъявляется 100 аппаратов, то она работает, а если ей предложить 1000 целей, то она неминуемо даст сбой и захлебнется.

В состав нашего новейшего комплекса войдут ударные и разведывательные аппараты, а также беспилотники радиоэлектронной борьбы. В качестве одного из базовых самолетов-носителей дронов комплекса рассматривается модернизированный тяжёлый военно-транспортный самолет Ил-76.

Макет "Молнии" увидят посетители Международного военно-технического форума "Армия-2021", который открывается в будущий понедельник в подмосковном парке "Патриот".

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