У Kp.ru первые 111К подписчиков на ТикТок

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Миллионниками не рождаются, миллионниками становятся. И мы на верном пути! Сегодня мы отмечаем свои первые 111 тысяч подписчиков на ТикТок.

ТикТок — одна из самых стремительно развивающихся платформ интернет-пространства. Ее аудитория растет с каждым днем, а стилей и жанров становится все больше. Теперь это не только развлекательный ресурс для подростков. ТикТок давно завоевал любовь аудитории 30-40-50+, и становится одной из сильнейших познавательных и образовательных площадок.

Наш совсем еще юный канал — Rukptok продолжает развиваться и завоевывать симпатии подписчиков. Мы рады делать для вас новости, делиться лайф-хаками, описывать самые добрые и трогательные истории, устраивать видеотрансляции с самыми интересными людьми и, конечно же, учиться расти вместе с вами, наши дорогие читатели!

Ну, а свою первую победу — 111 тысяч подписчиков, мы решили отметить вкусным тортом. Вот такой красавец отправился сегодня к нашим коллегам из ТикТок. Спасибо вам, дорогие наши, за вашу помощь и добрую поддержку!

Да, сегодня нас 111 тысяч, но мы надеемся, что очень скоро нас будет миллион! Ведь миллионниками не рождаются, ими становятся. Благодаря трудолюбию и таланту. А ими «Комсомольская правда» славилась всегда!