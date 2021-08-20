Шойгу сравнил военкоматы со зданиями Пенсионного фонда и Сбера

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу начальнику Генштаба России до конца года совместно с руководством российских регионов "разработать программу внедрения цифровых технологий в деятельность военных комиссариатов".

- По всей стране – это поручение. Главному организационно-мобилизационному управлению, всем его сотрудникам вместе с субъектами – такая программа должна быть подготовлена до конца года и со следующего года она должна начать работать, - сказал Шойгу, подводя итоги селектора с участием руководства субъектов России, командующих войсками военных округов и Северного флота.

При этом министр отметил, "надо включать не только цифровизацию, но и наведение порядка".

Шойгу предложил провести на базе Московской области всероссийские сборы, на которых обсудить вопросы, связанные с модернизацией военных комиссариатов. Чтобы прямо там выработать единую концепцию образцового российского военкомата.

По поручению министра сотрудники Национального центра управления обороной России подготовили альбомы с фотографиями и справками о состоянии каждого военкомата.

- Я попросил сделать фотографии и справки на каждый военкомат. Параллельно показать объекты, скажем так, федеральные – как они выглядят эти федеральные объекты. Это Пенсионный фонд, служба занятости и в отдельных местах – здания Сбербанка. И, конечно, если сравнить, то, конечно, выглядим мы, прямо вам скажу, не очень презентабельно на этом фоне, - отметил Шойгу.

Эти альбомы министр распорядился отправить командующим войсками военных округов.

- Командующим надо с каждым субъектом по каждому комиссариату работать. Сделать все, чтобы было приятно заходить в военкомат, чтобы там можно было получить весь комплекс услуг и уйти оттуда не униженным и оскорбленным, и не болтаться там с утра до ночи неделями за какой-то одной справкой. Это должно быть современное, удобное, комфортное учреждение, - подчеркнул Шойгу.

Глава военного ведомства акцентировал внимание подчиненных на скорости выполнения услуг, "чтобы у людей была возможность со своего мобильного телефона или по электронной почте получить любой документ, любую справку".

- Более 30% военкоматов уже оснащено современными автоматизированными системами мобилизационного развертывания, 98 процентов – системой воинского учета, комплексами психодиагностического обследования граждан – все военкоматы. Более того, три четверти имеют доступ к сети интернет через конфиденциальные каналы Минобороны. Организовав информационный обмен с региональными структурами Минздрава, Министерства образования, органов внутренних дел, ДОСААФ и ЗАГС через информационные системы субъектов России, личные дела, подтвержденные электронной цифровой подписью, могут быть сформированы менее чем за неделю, - доложил министру начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Евгений Бурдинский.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов в ответ на постановку этих задач ответил: "разработаем программу и представим вам ее на утверждение в конце ноября".

Сергей Шойгу обратился к губернаторам, которые отвечают за призывную кампанию, поддержать модернизацию военкоматов и юнармейское движение на местах.

О необходимости запуска "цифровизации в военкоматах" Шойгу говорил еще в конце июля после ознакомления в парке Патриот презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области. Министр потребовал от военкомов "ставить на учет граждан за сутки". Еще недавно на это уходил месяц, а потом 10 дней.

Такая трансформация военкоматов нужна не только для призывных кампаний и работы с ветеранами, но и работы с мобилизационными резервами, которые могут потребоваться на случай войны.