Если у вас диабет 2 типа

На самом деле призов гораздо больше и один из них вручат обязательно, если вы ответите на вопросы анкеты, подготовленной специалистами-эндокринологами и антропологами в рамках международного исследования «Города побеждают диабет». Это исследование началось в 2014 году и охватывает 39 городов по всему миру, от Хьюстона до Шанхая. Его главная цель – изучить, как городская среда с ее ускоренными ритмами, транспортным смогом, повышенным потреблением фастфуда и другими характерными особенностями влияют на риски развития диабета и качество жизни людей с этим заболеванием. То есть участвуя в анкетировании, вы оказываете неоценимую помощь в изучении влияния одного из важнейших факторов – окружающей городской среды – на ваше самочувствие и здоровье тысяч людей с тем же диагнозом, живущих вокруг.

Москва стала первым российским городом, подключившимся к исследованию «Города побеждают диабет», в котором участвуют урбанистическая компания «КБ Стрелка», компания «Ново Нордиск», Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения Москвы и Московская диабетическая ассоциация. Исследование состоит из двух этапов. Сначала вам предстоит заполнить анкету и отсортировать на специальном поле суждения о диабете по степени согласия с ними. Подробные инструкции вы найдете по ссылке. После обработки результатов электронного анкетирования части участников будет предложено присоединиться к обсуждению результатов на очной встрече (денежное вознаграждение и бесплатное такси до места проведения обсуждения и обратно гарантируются). Поэтому при заполнении анкеты обязательно надо указать контактные данные, чтобы специалисты смогли пригласить вас, если ваша анкета будет отобрана для продолжения исследования.

Подробности о программе «Города побеждают диабет» вы можете узнать здесь

Ну и последнее. Если у вас диагноз «диабет 2 типа», то пускать ситуацию на самотек – это прямой путь к целому ряду тяжелых осложнений. И, наоборот, активная жизненная позиция по отношению к заболеванию, здоровое питание, физическая активность, постоянный контроль со стороны специалистов-медиков, участие в деятельности диабетических сообществ и специальных программах помогут сделать жизнь по-настоящему яркой и насыщенной.

ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЗАМЕНЯЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ

Материал подготовлен при поддержке ООО «Ново Нордиск» (121614, Москва, ул. Крылатская, д.15, офис 41)

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