Лидер ритуального рынка предложил похоронить Ленина к 100-летию его смерти

Свое заявление Шелягов обосновывает не тем, что Ленин недостоин лежать в Мавзолее, а наоборот, тем, что он достоин погребения. Фото: Андрей АБРАМОВ.

Лидер думского списка «Партии пенсионеров» и кандидат в Госдуму Олег Шелягов в личном телеграм-канале призвал наконец-то «похоронить Ленина»:

«Я прекрасно понимаю, почему власти не хотят поднимать этот вопрос – по принципу «не буди лихо». Мы и так достаточно разобщенное общество, и создавать еще один повод для общественной напряженности никто не хочет. Каждый надеется, что вопрос придется решать не ему, а его преемнику. Тем не менее, однажды этот вопрос придется решить – и не стыдливой драпировкой мавзолея в дни государственных парадов. И я за то, что Ленина надо похоронить. И не «когда-нибудь потом», а новым созывом Госдумы».

Отметим, что Олег Шелягов, совладелец компании Ritual.ru, известен на всю страну своими резкими высказываниями. И этот раз не стал исключением. считает, что достойные похороны тела Ильича должны быть устроены на Федеральном кладбище, где покоятся и многие другие руководители страны. По его мнению и революционный предводитель достоин быть погребенным именно там. Причем автор послания предлагает не скрывать данной процедуры, устроить похороны со всеми почестями.

«Пусть к его могиле ходят люди, желающие выказать свое уважение», - призывает Олег Шелягов. - «Но давайте перестанем проводить концерты над его телом и парады у его склепа. Пусть упокоится с миром».

Тело Владимира Ильича располагается в Мавзолее на Красной площади вот уже почти сотню лет - в январе 2024 года будет юбилейная дата, которая как раз придется на работу как раз того созыва думы, в который хочет попасть бизнесмен. Жители и гости Москвы выстраиваются в большие очереди, чтобы посмотреть на забальзамированное тело Ленина. Как считает кандидат от «Партии пенсионеров», вождю пора бы уже на законный покой, при этом предлагает разрешить почитателям навещать могилу на Федеральном кладбище.

Мнения граждан на этот счет разделились: кто-то выступает «за», кто-то категорически «против». Эксперты считают, что предприниматель идет на прямой выпад в отношении политических конкурентов – КПРФ. Ведь главный символ коммунистов – вождь мирового пролетариата. А тут его предлагается похоронить. Символично! Возможно, благодаря такой эпатажной идее Шелягову удастся завоевать сердца тех новых избирателей, кто поддерживает его стремление к похоронам Ленина. Об этом мы узнаем только в сентябре, когда стартуют выборы. Скорее всего, такая агитация несет воздействие на более молодое поколение - граждан предпенсионного и раннего пенсионного возраста.

Похоронный бизнесмен и кандидат от «Партии пенсионеров» Олег Шелягов считает, что тело Ильича должно покоиться на Федеральном кладбище. В лагере КПРФ эта инициатива, вероятно, должна вызвать переполох.